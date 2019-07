Kinezi na biciklima: Volimo hrvatsku, lijepa je i sigurna

Sedalirajući po Hrvatskoj, kažu nam turisti iz Kine, slušamo tišinu vaših planina i polja, nema nam boljeg kada čujemo samo cvrkut ptica i navečer vidimo zvijezde. Zbog problema sa smogom, kažu, zaboravili su kako može čarobno izgledati vedro nebo posuto zvijezdama. Upoznaju Lijepu Našu vozeći se na dva kotača najčešće od Plitvica do Dubrovnika. Obožavaju naše trešnje, vole Hrvatske dresove s kockicama. Obožavaju lički sir i liker od aronije. Iako su biciklom prošli mnoge svjetske bike destinacije slažu se u jednom – u Hrvatskoj je najzabavnije! A biciklistička turneja i rute su bile odlične jer su se vozili po našim starim cestama s različitim zahtjevima.

Skrivaju se od sunca jer im je svjetlost prejaka. Često zbog toga i prekrivaju lica i otvorene dijelove tijela. Naši biciklisti su Kinezi iz Hong Konga. Imaju putovnice koje vrijede u svijetu kao na primjer američke. Na naše pitanje hoće li uspjeti održati autonomiju koju uživaju i koja je baš ovih dana na ispitu, odgovaraju s osmijehom: Kina osvaja svijet, kako da se onda mi, mali Hong Kong, tome odupremo?

Upoznavanje s plavcem malim

„Idemo, idemo…!“, naučili su odmah na hrvatskom reći naši gosti biciklisti iz Hong Konga. Znali su da uz taj povik krećemo na bicikliranje. Ni kiša prvih dana nije im pokvarila raspoloženje u želji da upoznaju Hrvatsku na biciklu. Pod motom “Biciklirajmo i učimo“ simpatična grupa Kineza tako je ušla u srce naše zemlje. Od Zagreba do Dubrovnika u vatrenim dresovima bili su s oduševljenjem dočekani gdje god su došli. U Podubači na Pelješcu na čašu dingača zamaskirane bicikliste pozvala je obitelj Farčić. Domaćini Viktor i Ivan ispričali su im vrlo zanimljivu vinsku priču o plavcu mali te ponosno pokazali podrum, konobu i vinograd gdje nastaje čuveno pelješko vino. Od Zagreba do mora nije bilo lako doći na biciklu. Prije toga trebalo je proći cijelu Liku. No prije uspona na Velebit najomiljenije mjesto im je postao Lovinac. Farma „Raspjevana koza“ obitelji Kordić. Ovdje se jede najbolji lički sir, a u Hong Kong se više ne odlazi bez sapuna od kozjeg mlijeka. Liker i pekmez od aronije od bake Kate Kordić na cijeni je u najvećoj svjetskoj metropoli. Inače, diskretno smo upozoreni da gosti iz Kine ne piju alkohol i ne jedu sir. No, to je izgleda vrijedilo samo dok nisu došli u Liku, kod bake Kate – prokomentirali smo u šali. Možda je zato bilo i lakše uspeti se na Velebit i prijevoj Mali Alan.

Foto: Dražen Breitenfeld

Po staroj Majstorskoj cesti i spustiti se do mora. Baš ta cesta mogla bi biti buduća biciklistička žila kucavica između Dalmacije i kontinentalne Hrvatske. Uređenjem te ceste za biciklistički promet dobili bismo sjajnu poveznicu. To je uostalom nekada bila i glavna cesta prema jugu. Evo, danas velebitske vrhove osvajaju biciklisti i to čak iz Kine. Gdje su ih dočekale i iznenadile prve sunčeve zrake i toplina. Čak i bez vjetra. Na Velebitu je i to moguće. Serpentine s južne strane zasjale su kao da su nacrtane, a ne stvarne. Bilo je divota se spuštati prema Obrovcu kao i prije sto godina. Samo su kočije zamijenili biciklisti. A uz nekadašnji granični kamen Austro Ugarske i Venecije osvanulo je moderno odmorište za cikloturiste. Prolazimo kraj čuvenih Tulovih greda koje su poslužile kao kulisa u mnogim vestern filmovima o Winnetou. Kinezi su sa svojim kockastim dresovima posebno dizajniranim dresovima za ovu priliku dali su posebnu, veselu notu ovom krškom fenomenu i našoj ruti prema jugu Hrvatske. Gdje je ipak bilo najbolje, upitali smo bicikliste iz Kine?

Najviše lajkova dobili su rijeka Krka i otok Hvar. Domaćin u selu Goriš u Nacionalnom parku Krka bio nam je Škiljo, kako ga ovdje svi zovu, a tako i mi. Škiljo je vlasnik zadnje kuće u selu koji budno pazi na prirodne ljepote Miljevačkog platoa i parka. S veseljem nam je pokazao skrivenu tajnu – jezero Torak. Vidikovac se baš ovih dana uređuje. Klupe i pješčane staze zaista su napravljene sa stilom, idilično. Vidikovac na jezero je nova ponuda parka koju simbolički prvi otvaramo. Ove godine zaživio je i projekt “Krka bike” koji je umrežio mnoge skrivene dragulje rijeke Krke. Tako da će se moći voziti i upoznati na dva kotača i druge ljepote NP Krka, osim Skradinskog buka. Prije svega mnoge nove vidikovce, ali i preostalih šest slapova. Poput Roškog slapa ili manje poznatog Manojločkog. Te Rošnjak, Brljan, Miljacka slapi i Bilušića buk. Ali i kanjon rijeke Čikole koji je pun starih srednjovjekovnih utvrda. Na Roškom slapu dočekuju nas s veseljem djelatnici Nacionalnog parka Krka. Raduju se biciklistima jer istražuju i druge dijelove parka te na biciklima mogu obići i vidjeti ono što drugim posjetiteljima nije dostupno. Biciklisti se uklapaju u ideju da turisti više posjećuju cijeli park, a ne samo razvikani Skradinski buk koji je pretrpan posjetiteljima.

Putujući od Plitvica do Dubrovnika, svaku noć spavali smo u drugom mjestu. Naravno, nije se vozio bicikl neprestano, nego se posebno za njih osmišljenim rutama prolazilo manje prometnim i zaboravljenim starim cestama. Ipak u tjedan dana na biciklima se od Plitvica do Dubrovnika prošlo oko četiristo kilometara. Svakodnevno osim bicikliranja razgledavali smo dalmatinske gradove Zadar, Šibenik i Split. Naše bicikliste niske rastom zgodno smo ilustrirali na splitskoj rivi s našim vodičem koji je bio dvaput viši od njih. Naročito su im se svidjele naše bijele pješčane plaže na Makarskoj rivijeri gdje su im priredili doček uz šampanjac. Nenavikli na makadam, posebno naš krševiti, bilo je i manjih padova, na sreću bez posljedica. Fascinantno im je naše nisko raslinje i trnje, a jako im se svidjelo naše grožđe i smokve. Kanal i Šetnica sv. Ante također su bile atrakcija jer su do centra Šibenika stigli na biciklima. U malostonskom zaljevu bili smo na degustaciji kamenica, a u Konavlima smo uživali u prekrasnoj biciklističkoj vožnji od Cavtata do mjesta Ljuta.

Foto: Dražen Breitenfeld

Strani turisti, a posebno s kineskog tržišta, svakako žele obići Dubrovnik. I Plitvička jezera, bez kojih ne započinje ni jedna kineska tura u Hrvatskoj. Bez obzira na to ima li ih tridesetak ili šest, imaju svog leadera teama kojeg slušaju kao u da su u vojsci. To smo shvatili prvog dana kada nam se priprema za bicikliranje oduljila. Bilo je kišno jutro na Plitvicama, pa nam je odgovaralo da malo otegnemo kako bi se uskladio s boljim vremenom koje je bilo najavljeno. Već su počeli dugi lipanjski dani i znali smo da ćemo od Plitvica do Otočca ćemo do navečer. No, oštra šefica Fon Fon, kako smo je od milja prozvali, prišla nam je na način koji je bi sve iz Hrvatske iznenadio Samo je odbrusila: – Ako smo rekli da krećemo u 10 sati, onda je to tako, ni sekundu prije ni sekundu kasnije. Kako još nemamo osmišljene duge rute, tj. bike putovanja po Hrvatskoj, a vožnja po državnim cestama kao D1 ili Jadranskom magistralom nije dolazila u obzir, provlačili smo se kroz mjesta u koja rijetko tko ulazi – osim poštara ili namjernika poput nas.

Tako smo s družili s mještanima kojima je to bio događaj godine. Topići, selo podno Biokova, staro je oko tristo godina i kao da skrilo se u masivu Biokova. Sve u krugu stotinjak metara. Puno je starih kamenih i napuštenih kuća. No, sve više ih se obnavlja i stavlja u funkciju ruralnog turizma. U Topićima se svi prezivaju Topić. Kod nekih od domaćina može se kušati vino čiji su nasadi na padinama kroz koje smo netom prošli. Sreli smo Franu Topića, koji svakodnevno dolazi u masline i vinograd. Ili u branje šparoga. Frane priča legendu kako je ovdje stigao prvi Topić. Odlučio je prespavati, a s obzirom na to da je “pivac baš tu zapivao i probudio ga, odlučio je ovdje ostati i sagraditi kuću”.

Dogodine 600.000 Kineza

Broj kineskih turista koji dolaze k nama dosegao je brojku od tristo tisuća gostiju u 2018. Predviđanja su da bi veću 2020. godini moglo čak šesto tisuća Kineza posjetiti Hrvatsku. Tome su znatno pomogle direktne linije iz Dohe i Dubaija. Direktni letovi iz Kine će vjerojatno Hrvatsku učiniti još održivijom najdestinacijom na dulje razdoblje. Inače, Kineze oduševljavaju obilasci kulturnih i prirodnih fenomena Hrvatske. No, još uvijek nedostaju specijalizirane ponude. Cikloturizam je svakako jedna od tih. Nema još posebnih fototura koje bi kineskim turistima omogućile promatranje ptica, na primjer u Lonjskom polju ili Kopačkom ritu. Postoji također veliki interes za, primjerice, obilaske naših dvoraca i utvrda. Sviđaju im se jako legende i priče iz Hrvatske. Društvene mreže prepune su objavama s naših destinacija koje kineski turisti posjećuju. Kako bismo hrvatsku turističku ponudu učinili još boljom te time privukli što veći broj kineskih turista, prvo je potrebno shvatiti tko su kineski turisti i što su njihovi motivi turističkih kretanja. Cikloturizam se razvija u cijelom svijetu jer gosti traže aktivnije oblike odmora, što biking pruža, a ujedno je tu i komponenta zdravog života i vježbanja. Pozicija Hrvatske je, kao i u gotovo svakom turističkom smislu, vrlo dobra, ponajprije zbog netaknute prirode i još neistraženih ljepota.

Foto: Dražen Breitenfeld

Naši gosti iz Kine s kojima smo se vozili rekli su nam da moramo više se reklamirati na kineskim inačicama Facebooka i Instagrama, koji su blokirani u Kini. A to su WeChat, SinaWeibo, Youku i TikTok. U svijetu, pa i kod nas, još ne postoji dovoljna percepcija da su Kinezi izbili na prvo mjesto. U svemu, pa i u putovanjima. Raste im standard, u bogatijim pokrajinama i Šangaju prosječna je plaća već oko 3500 dolara. Toliko ujedno potroše godišnje na putovanja. Na koja su samo lani iskeširali oko 300 milijardi eura. I ta brojka stalno raste. Razgledavanje i sigurnost su najvažniji motivi putovanja i dolaska u Hrvatsku, a zatim naša gastronomija.

U zagorskom Bluesun hotelu Kaj već ugostili su već preko četiri tisuće gostiju iz tržišta Azije – kaže nam direktorica Martina Kovačić. Za sada su to još uvijek organizirane grupe, ali kontinuirano radimo na tome da privučemo individualne goste koji će boraviti u Zagorju više dana. To nam uvelike olakšava direktna linija iz Seula za Zagreb. Također, sve više nam dolazi poslovnih gostiju iz dalekih destinacija koji umjesto Zagreba odabiru smještaj u Mariji Bistrici upravo zbog mirnog okruženja te zelenila. Gosti s tih tržišta vrlo rijetko imaju posebne prohtjeve što se tiče gastronomije – dapače, žele isprobati našu kuhinju i specijalitete našeg podneblja. Posebno im se sviđaju naša vina, ali i hrvatska craft piva koja nudimo u našem hotelu – zaključuje Kovačić. Privlačenju Kineza sigurno će pridonijeti i novotvoreni ured Hrvatske turističke zajednice u Šangaju. Na dalekim tržištima nastupamo i u zajedničkoj promotivnoj kampanji sa Slovencima i sloganom “Experience Croatia, Fell Slovenia”. Stariji putnici pokazuju više interesa za razgledavanje, muzeje i galerije, za razliku od mlađih putnika koji ne žele ići na organizirane ture.

Kinezi su već sada puno “bolji” turisti od Europljana. Više troše i nisu zahtjevni. Ako izuzmemo da će prigovarati za najmanji nedostatak u sobi ili tražiti čašu vruće vode usred ljetne žege. U starijoj dobi još su vrlo aktivni, dolaze još u obzir i adrenalinske i avanturističke rute. Osim toga puni su životne energije uz to i pucaju od zdravlja. Onaj tko sada ima pedesetak godina još će tridesetak godina moći putovati. I to ne samo kao jedva pokretljivi penzioneri. Već proći na primjer cijelu Hrvatsku na biciklu. Italija, Austrija, Slovenija i Mađarska u bike infrastrukturu ulažu milijarde eura. Novi turisti na biciklu vole šarati, čas biti s jedne strane granice čas s druge. Posjetiti na biciklu više zemalja. Jedna od zemalja koja im se kao turistička bike meka nametnula Kinezima je svakako je i Hrvatska. Presudili su srebrni vatreni koji su bili okidač, svi naime žele upoznati zemlju koja ima tako vrsne sportaše i pojedince. I koja je tako lijepa. Omogućuje im da vide i dožive ono što za cijelog života nisu uspjeli. I to još na jednom mjestu.

Žele obići stare hrvatske crkve

Na tržištu Kine i Hong Konga trenutačno je Hrvatska jedna od vodećih europskih destinacija te interes za Hrvatsku nadilazi granice standardnog turističkog aranžmana u kojem gost posjećuje Plitvice, Split i Dubrovnik. Na ovogodišnjem međunarodnom sajmu turizma ITE Hong Kong povratna informacija je da je dio turista već bio u Dubrovniku ili su bili u susjednim zemalja pa su navratili u Hrvatsku. To ih je zaintrigiralo i spremni su bolje upoznati našu zemlju. Zadatak je turističkih agencija i ostalih pružatelja usluga u turizmu ponuditi ture i usluge koje su van standardnih okvira. Naši klijenti na primjer iz Hong Konga žele proći Hrvatsku na biciklu ili u gojzericama po planinama – kaže nam Petra Borisavljević, voditeljica za kinesko tržište u pulskoj agenciji ATI.

Imamo i vjerske grupe koje su posebno oduševljene našim stoljetnim katedralama. Sve veći trend iz Kine i Hong Konga su tzv. gospodarska putovanja. Na kraju, kineskim putnicima najvažniji faktor pri odabiru destinacije je sigurnost, što Hrvatsku čini jednom od najpoželjnijih destinacija, ističe Borisavljević. Raznolikost Hrvatske također fascinira Kineze. Ne mogu vjerovati da u jednom tjednu mogu biti na snježnim Plitvicama, potom prijeći Velebit i spuštati se prema moru na tridesetak stupnjeva Celzijevih. Onda se voziti mirisnim uvalama našeg mora, a već idućeg dana upoznati jugo ili buru.