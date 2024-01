Jeste li emocionalno nezreli? Ovo je pet znakova koji će vam to otkriti!

Terapeut je izazvao raspravu na društvenim mrežama nakon što je rekao da postoji pet znakova da je netko emocionalno nezreo. Licencirani terapeut Jeffrey Meltzer, iz Sarasote na Floridi, podijelio je svoj popis u TikTok videu objavljenom krajem prošlog mjeseca, koji je prikupio više od 9,5 milijuna pregleda i obilje kontroverzi, piše NY Post.

Izjave stručnjaka za mentalno zdravlje razljutile su gledatelje koji su inzistirali na tome da su neki od tih znakova neophodni kako bi se prenijela poanta. Evo o kojim znakovima se radi.

Odbijate se ispričati: "Netko tko je emocionalno nezreo izbjegava se ispričati jer obično isprika šteti njihovom egu”, objasnio je Meltzer. Umjesto da preuzme odgovornost za svoje ponašanje, nezrela osoba će koristiti "obrambene mehanizme" i "odvratiti krivnju".

Za sve imate odgovor: "Opet, ovo je problem s egom", izjavio je Meltzer u svom videu, tvrdeći da emocionalno nezrela osoba nikada ne bi priznala da nije sigurna u bilo što jer to uništava njihovo samopouzdanje. Nasuprot tome, terapeut je tvrdio da samouvjerena, zrela osoba neće imati problema reći "Ne znam za ovo" ili "Moram još istražiti".

Pasivno ste agresivni: Prema Meltzeru, pasivna agresija je "suptilan način da se ljudi ponize i obično proizlazi iz moralne superiornosti." Da biste bili emocionalno zrela osoba, stručnjak kaže da je “važno naučiti prihvatiti tuđe svjetonazore čak i ako se potpuno razlikuju od vaših.”

Izazivate u drugima osjećaj krivnje: Meltzer kaže da je navlačenje krivnje emocionalno nezrelo ponašanje osmišljeno za "manipuliranje" drugima. Ako kažete stvari poput "Da si pravi prijatelj, učinio bi to za mene" ili "Da me voliš, dopustio bi mi da to učinim", onda možda trebate odrasti, kaže Meltzer.

Koristite 'tihi tretman': Meltzerov najkontroverzniji znak naveden je posljednji, a terapeut je rekao da je to također“manipulativno” ponašanje. “Osmišljeno je da kazni nekoga tko se ne ponaša onako kako oni žele”, izjavio je. "Tihi tretman je nevjerojatno nezreo i šteti mentalnom zdravlju druge osobe."

Neki su se složili s profesionalcem. '"Tihi tretman' nije samo neuključivanje/udaljavanje od svađe, to je kada i dalje ne razgovarate s osobom nakon toga", napisala je jedna osoba. No, neki su tvrdili da je 'tihi tretman' potreban. “Tihi tretman je bolji od trošenja energije na nekoga tko vas neće slušati”, odgovorio je jedan korisnik Meltzeru. "Koristim tihi tretman jer je alternativa gora", tvrdila je druga osoba.

