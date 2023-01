Jednostavni savjeti: Evo kako će se vaš organizam oporaviti nakon blagdana

Blagdani su vrijeme kada ljudi jedu puno kalorične hrane, kolača, piju alkoholna pića, a i budni su do kasnih sati. Mnogi za vrijeme blagdana zaborave na svoje fitness rutine, kao i na svoj raspored spavanja. No, nema potrebe za žaljenjem ili brigom. Uživanje u praznicima i povezivanje s voljenima, jednako je važno za zdrav i sretan život kao i održavanje zdravih navika.

Ipak, ako se želite lagano vratiti 'u normalu' donosimo vam pet brzih i jednostavnih savjeta za poboljšanje zdravlja i brige o sebi nakon blagdana, piše UpMeals.

Jedite jednostavnu hranu visoke nutritivne vrijednost

Naš metabolizam i probava obično su ubrzani nakon blagdana. Razlog tomu je što smo im dali prilično velik zadatak sa svim obilnim večerama i dodatnim porcijama slatkiša, kolača i ponekom čašom alkohola. Malo se odmaknite od hrane pune šećera i unosite više povrća i voća u njihovom prirodnom obliku. Povrće i voće bogati su vlaknima koja skupljaju štetne tvari u vašem organizmu i pomažu pri mršavljenju. Ukoliko želite postigntići kalorijski deficit, preporučuje se da unosite i do pola kilograma povrća dnevno.

Također, izbjegavajte rafinirane šećere i peciva od bijelog brašna, što je češće moguće, jer opće poznato je da nisu najbolji izbor za naš organizam. Postoje razne, zdravije verzije koje mogu zamijeniti rafinirani bijeli šećer, kao što su med i datulje, a razna integralna brašna i sjemenke mogu zamijeniti bijelo brašno.

Ostanite hidrirani

Ispijanjem vode i nezaslađenih biljnih čajeva, pomoći ćete svom organizmu da izbaci toksine, ali to ne znači trebate pretjerati s unosom tekućine. Također, razni smoothieji mogu pomoći da unesete vitamine i mineralne neophodne za bolji rad vašeg organizma.

Krećite se

Čak i najdiscipliniranije sportske rutine 'pretrpe udarac' tijekom praznika. Vrijeme je za uživanje u obitelji, prijateljima i slavlju, stoga ne bi trebalo biti krivnje ili srama zbog preskakanja teretane. Ono što je važno je da se krećete, kako god to vama odgovaralo. Povratak u rutinu ponekad može biti jako težak, no ne morate nužno ići u teretanu. Pronađite nešto u čemu zaista uživate i toga se držite. Možete isprobati stvari kao što su joga, ples, skijanje, planinarenje, hodanje, borilačke vještine - što god želite. Postoji mnogo načina da ostanete jaki i aktivni.

Dajte prioritet spavanju

Kasne noći, duže spavanje ujutro i dodatno drijemanje tijekom dana mogu 'pokvariti' našu rutinu spavanja na koju smo navikli. Povratak na redoviti raspored spavanja može potrajati neko vrijeme, ali to je ključni dio brige za cjelokupno zdravlje. Kvalitetan san zapravo će olakšati pridržavanje svih gore navedenih točaka. Imat ćete više energije da ostanete aktivni, a redovita rutina spavanja pomaže i u obuzdavanju nezdravih želja.

Napunite baterije vremenom samo za sebe

Blagdani su puni druženja. Sjajno je vrijeme za povezivanje sa svojom zajednicom, obitelji i prijateljima i stvaranje sjajnih uspomena zajedno. To je također vrijeme kada se može pojaviti puno napetosti, stresa i nelagode, što je i normalno u velikim obiteljskim okupljanjima.

Dakle, ako se osjećate iscrpljeno nakon praznika, to može biti znak da vam treba malo vremena da se ponovno povežete sa sobom, provedete neko vrijeme sami i napunite se energijom. To se posebno odnosi na one koji su više introvertirani. Postavljanje granica i davanje prioriteta vremenu za brigu o sebi i obnavljanje energije je važno, a to će vam pomoći da imate jače, smislenije veze s onima oko vas.

Odvojite malo vremena da odredite prioritete onih aktivnosti koje vam pomažu napuniti energiju, bilo da je to duga šetnja, čitanje dobre knjige, vođenje dnevnika, meditacija ili bilo što drugo što vam se trenutno čini dobrim za vas. To je jednako važno kao i davanje pažnje prehrani i rutini vježbanja.

