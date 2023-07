Jednostavan, a odličan recept: Isprobajte recept za kruh od tikvica!

Tikvice su povrće koje ima tendenciju da poprimi okus ostalih sastojaka s kojima se kombinira. Uobičajeni je sastojak u slanim jelima, ali mnogi ljudi ne znaju da mogu biti i ukusan, zdrav sastojak koji je dio raznih pekarskih proizvoda. Ovaj popularni kruh dovoljno je ukusan da zaslužuje svoj dan za proslavu: Nacionalni dan kruha od tikvica.

Čini se da su se tikvice, kako su danas poznate, razvile relativno nedavno, negdje oko kasnih 1800-ih, u Italiji, premda neki izvori kažu da je još nekoliko tisuća godina prije postojao i u Meksiku, prenosi Days of the year. Čini se da je tikva preko talijanskih imigranata stigla do Sjedinjenih Država i ostatka svijeta, a danas mnoge zemlje i kulture imaju jela s ovim svestranim povrćem.

Budući da su tikvice plodno povrće, uzgajivači su tražili načine da je uklope u sve pa je tako nasrao i kruh od tikvica, negdje u 19. stoljeću.Tikvica ili ljetna tikva je običnozelene do tamnozelene boje, a može biti i tamno žuta i oblika velikog krastavca.

Većina recepata koji koriste tikvice zahtijevaju da se naribaju prije nego što se umetnu u tijesto, a bogate su vlaknima, imaju malo ugljikohidrata i prepune su vitamina, antioksidansa i minerala. Za pravu proslavu Međunarodnog dana kruha od tikvica, isprobajte ukusan recept koji donosi Simply Recipes.

Sastojci:

310 g do 425 g naribane svježe tikvice

170 g maslaca, otopljenog

390 g višenamjenskog brašna

1 žličica sode bikarbone

1 žličica praška za pecivo

2 žličice cimeta

1/2 žličice mljevenog đumbira

1/4 žličice mljevenog muškatnog oraščića

270 g šećera

2 velika jaja

2 žličice ekstrakta vanilije

100 g nasjeckanih pekan oraha ili oraha, po želji

120 g sušenih brusnica ili grožđica, po želji

Priprema:

Naribane tikvice stavite u cjedilo iznad zdjele da se ocijedi višak vode. Ako vam se čini da je ribana tikvica suha, poškropite je vodom u cjedilu, a zatim pustite da se ocijedi.

Zagrijte pećnicu na 175°C. Premažite maslacem dvije posude za kruh. U velikoj zdjeli snažno pomiješajte brašno, sodu bikarbonu, prašak za pecivo, cimet, đumbir i mljeveni muškatni oraščić.

U drugoj velikoj zdjeli umutite šećer, jaja i vaniliju. Umiješajte ocijeđene naribane tikvice, a zatim i otopljeni maslac.

Dodajte brašno, trećinu po trećinu, u smjesu, miješajući nakon svakog dodavanja. Umiješajte orahe i sušene brusnice ili grožđice, ako ih koristite.

Podijelite tijesto na jednake dijelove između kalupa za kruh. Pecite 50 minuta ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ohladite u posudama 10 minuta. Okrenite na rešetke da se dobro ohlade.

