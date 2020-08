Ivan Grozni dao je oslijepiti arhitekta koji je projektirao crkvu Svetog Vasilija da ništa ne nadmaši njezinu ljepotu

Moskva, megalopolis s gotovo 20 milijuna stanovništva s okolicom i Podmoskovljem, grad je u kojem vlada velika gužva na prometnicama i kretanje s jednog kraja na drugi automatski znači i višesatno čekanje u dugim kolonama. Moskva stalno raste te se posljednjih godina grad gotovo udvostručio u veličini, a ta se područja sada nazivaju “Nova Moskva”.

Moskva slovi za jedan od europskih gradova koji su na prijelazu stoljeća prošli kroz najveće promjene te se od komunističke prijestolnice preobrazila u metropolu kapitalizma. Kao i mnoge druge bivše komunističke zemlje, ni Moskva nije ostala imuna na postkomunističko socijalno raslojavanje, ali, zahvaljujući upravo socijalističkoj prošlosti, nikada se nije formirao etnički geto kakav danas postoji u Berlinu, Bruxellesu Londonu, Parizu... zbog čega u Moskvi ne postoje četvrti u koje se ne preporučuje zalaziti. Grad je potpuno siguran u svakom svom kutku bez obzira na to izlaziš li noću ili danju. Zbog toga Moskvom život teče danonoćno, a ulice su uvijek pune.

Šetajući ulicama Moskve, ne možeš ne primijetiti različitu fizionomiju ljudi. Nisu to stranci, već autohtoni Moskovljani. Oni kažu da je tome razlog što je Moskva grad u kojem su nekada svi bili migranti. Još 1900. u Moskvi je živjelo nešto više od milijun ljudi, a danas ih je oko 20 milijuna.

Foto: Privatni album

U potrazi za poslom i boljom zaradom prema Moskvi ne gravitiraju samo stanovnici Rusije nego i građani većine postsovjetskih država, pogotovo s Kavkaza i iz srednje Azije, što je rezultiralo nevjerojatno visokim cijenama nekretnina u ovom gradu. Kada dođeš u Moskvu, prvo što posjetiš je Crveni trg, Kremlj, gdje se nalaze i Palača oružja, dijamantna soba, Puškinov muzej likovnih umjetnosti... Moskva, što se tiče ljepote svojih građevina, zaista ispunjava sva očekivanja.

Za samu crkvu Svetog Vasilija, koja nije samo jedan od najprepoznatljivijih simbola Moskve već i čitave Rusije, veže se i dosta zanimljiva legenda. Naime, prema ovoj legendi, po završetku izgradnje crkve Ivan Grozni dao je oslijepiti arhitekta ovog djela kako bi ono ostalo unikatno u svijetu. Iako je ova crkva sigurno najpoznatija u Moskvi, tu je i crkva Krista Spasitelja za čiju su obnovu sredstva skupili sami stanovnici Moskve. Njezina unutrašnjost zaista očarava jer u biti predstavlja malu crkvu u velikoj. S pješačkog mosta preko rijeke Moskve kod hrama Krista Spasitelja pruža se odličan pogled na Kremlj, gigantsku statuu Petra Prvog i na sam hram. Ono što je fascinantno, oko hrama nećete vidjeti nijednu pticu. Kažu da su se, gradeći hram, lokalne vrane masovno počele klizati s njegove kupole kao s nekog ogromnog tobogana, pa su kandžama uspjele upropastiti optočeno zlato. Moskovljani kažu da su na kraju upravitelji hrama bili prisiljeni postaviti zvučnu zaštitu od ptica poput onih na zračnim lukama.

Rusi su izuzetno ponosni na svoje pisce koje poštuju i odaju im veliko priznanje. Na ulicama Moskve možete vidjeti velik broj spomenika koji su podignuti u njihovu čast. Prvo mjesto po popularnosti ipak zauzima Puškin. Što se tiče Dostojevskog, ovdje ćete biti u prilici čuti nepisanu izreku: “Kad pogledam oko sebe, nije mi jasno zašto je Dostojevski napisao samo jednog ‘Idiota’.”

Velike gužve u prometu Moskovljani izbjegavaju kretanjem najtočnijim metroom na svijetu. Moskovski metro je mali podzemni grad od mramora i granita u kojem je zaposleno čak oko 46.000 ljudi. Kako to kažu Moskovljani, to je najljepši metro na svijetu. Ima 12 linija i 196 stanica, a 44 stanice imaju status objekta kulturne baštine. Moskovski metro svakodnevno preveze 10 do 12 milijuna ljudi. Zauzima 5. mjesto na svijetu po intenzitetu prometa, odmah poslije metroa Pekinga, Tokija, Seula i Šangaja.

Foto: Privatni album

Trg revolucije – Ploščad revoluciji – glavna je stanica u Moskvi koja se nalazi na plavoj liniji. Nju je projektirao poznati ruski arhitekt Aleksej Duškin. Danas se tu nalazi 76 brončanih kipova. Studenti smatraju da će im sreću donijeti ako prije ispita dodirnu nos psa graničara na ovoj stanici. Zato sva četiri kipa psa imaju do sjaja uglačane njuške. I ne samo psa već i koljena i vrhovi pušaka brončanih kipova sovjetskih vojnika.

