Istraživanje otkrilo jednu osobinu koja utječe na to koliko ćete se nekom svidjeti

Iako će mnogi vrijeme prije izlaska posvetiti svom fizičkom izgledu, istraživanje kaže da postoji još nešto što partner ili potencijalni partner na nama primjećuje, a što će odrediti koliko ćemo njemu ili njoj biti privlačni.

Naime u studiji objavljenog prošlog mjeseca u The Journal of the Acoustical Society of America istraživači su sudionicima zadali različite vokalne vježbe, a onda su odvojene grupe ljudi slušale snimke i rangirale ih po atraktivnosti.

- Zaključili smo da jasnoća kojom govorimo uvelike utječe na to hoćemo li se nekom svidjeti, pa smo drugima privlačniji što smo manje razgovijetni, točnije što nam je govor nejasniji - rekla je za Life Online jedna od autorica studije dr. Sarah Hargus Ferguson.

Foto: Shutterstock

Tim vjeruje da ovi rezultati pokazuju takozvani 'seksualni dimorfizam', odnosno pojavu kad nas neka karakteristična različitost; u ovom slučaju nerazgovijetan govor ili mumljanje; čini privlačnijima, a razlog je, kažu, što nam mozak to mumljanje doživljava kao evolucijsku kvalitetu, posebno poželjnu za muškarce.

- Iako će svaki vokalni treneri ljude učiti da govore usporeno i da svaku riječ pažljivo izgovaraju, izgleda da nam je glas privlačniji kad je nejasan - rekao je koautor studije dr. Daniel Stehr s Kalifornijskog Sveučilišta.

Rezultati su pokazali i da je, osim ženama na muškarcima, nerazgovijetan govor privlačan i muškarcima na ženama, a vjeruju da je razlog to što ga muški mozak, opet iz evolucijskih razloga, percipira kao 'ženstveniji'.

