Istražiteljica mjesta zločina od svoje kuće napravila 'tvrđavu': 'Vidjela sam najgore od čovječanstva'

Istražitelji zločina svakodnevno se susreću s najmračnijim stranama ljudske prirode. Tijekom svojih karijera svjedoče prizorima i situacijama koje većina ljudi ne bi mogla niti zamisliti, a iskustva koja stječu ostavljaju dubok trag na njihovom pogledu na svijet i ljude oko sebe. Tako jedna istražiteljica mjesta zločina ne može izbrisati dio užasa koji je doživjela na poslu te je poduzela dodatne sigurnosne mjere u svom domu da bi se zaštitila.

Amy Santoro radi u forenzici i na mjestima zločina gotovo 20 godina. Nakon što je radila na više od tisuću slučajeva, neki bi pomislili da je 39-godišnjakinja postala bezosjećajna prema onome čemu svjedoči na poslu, ali čini se da neke situacije itekako ostaju u njezinom sjećanju. Kao rezultat toga, svoj je dom uredila tako da podsjeća na "tvrđavu" da bi bila dodatno sigurna. "Tijekom svoje karijere vidjela sam sve ono što bi moglo poći po zlu. Moj je dom osiguran poput tvrđave i sklona sam biti izrazito oprezna. Vidjela sam koliko je lako provalnicima obiti vrata i ući u kuću, pa sam dodatno ojačala okvire vrata i postavila produžene sigurnosne brave", rekla je Santoro.

Nakon što je iz prve ruke vidjela sve zastrašujuće načine na koje se netko može ušuljati u kuću, Santoro je zaključala sve svoje prozore i ima sigurnosne šine koje sprječavaju njihovo otvaranje, piše New York Post. Objasnila je i da su ulazne točke njezine kuće opremljene alarmom te da nikada ne ostavlja otvoren prozor u prizemlju.

"Vidjela sam mnogo slučajeva provala i situacija s voajerima gdje su ljudi noću mogli vidjeti ravno u kuću jer zavjese nikada nisu bile navučene, pa uvijek pazim da zatvorim rolete kada su svjetla unutra upaljena", objasnila je Santoro. Neki bi pomislili da ju je posao učinio paranoičnom, ali ona je rekla da ju je to samo učinilo "svjesnijom".

"Svaki put kad pomislim da sam vidjela najgore od čovječanstva, dogodi se nešto gore. Većinom su to stvari o kojima ljudi ne bi htjeli razmišljati, ali do sada sam se navikla", rekla je. Unatoč svemu tome, ona se i dalje nada da postoje dobri ljudi.

"Vidjela sam koliko su ljudi dobri. U svakoj strašnoj situaciji postoje ljudi koji su spremni istupiti i pomoći. Zaista sam mogla vidjeti kako se zajednice ujedinjuju i kako obitelji rade na međusobnoj podršci. Sveukupno, mislim da su ljudi istinski dobri", zaključila je.