Smršavila 19 kilograma pa se prijateljica naljutila na nju: 'Optužila me da ju želim zasjeniti na vjenčanju!' '

Planiranje vjenčanja može biti stresno, što ponekad može dovesti do toga da se ljudi ponašaju na način na koji inače ne bi. Jednu mladenku korisnici Reddita proglasili su groznom osobom nakon što se jako ružno ponijela prema jednoj od svojih najboljih prijateljica koja joj je trebala biti djeveruša.

Kako piše The Sun, prijateljica te mladenke odlučila je objasniti situaciju i razlog zašto je odbila doći na vjenčanje, te je i zatražila savjet.

Naime, prijateljica mladenke objasnila je kako je pokušavala smršavjeti neko vrijeme, a to što je pozvana da bude djeveruša, bila joj je samo dodatna motivacija da to i postigne. Baš kako je i htjela, prije vjenčanja izgubila je oko 19 kilograma.

- Moja prijateljica koja se udaje i ja više ne živimo u istom gradu jer sam se preselila šest mjeseci prije nego što je ona objavila zaruke, a u tom vremenu nismo se niti vidjele. Kad smo se napokon vidjele, moja prijateljica se nije činila baš sretnom. Jedva me zagrlila i posumnjala sam da nešto nije u redu - napisala je djevojka u objavi.

Odlučila je to tada ignorirati, ne smatrajući da je išta ozbiljno, no nekoliko dana kasnije odlučile su otići na ručak gdje je vrlo brzo započela drama. Buduća mladenka komentirala je ručak svoje prijateljice koja je naručila smeđu rižu i salatu.

- Nastavila je komentirati kako sam se jako promijenila, na što sam ja rekla da želim još malo smršavjeti. Zatim je ona počela gunđati da se sada ona mora osjećati debelo umjesto mene - objasnila je.

Buduća mladenka požalila se i kako je od nje uvijek mogla posuđivati odjeću koja bi joj bila široka. Iako ju je, kako sama kaže, prijateljičina odjeća činila manje ženstvenom i pomalo ružnom, povrijedilo ju je što to sada više neće moći raditi. Njezina prijateljica je pokušavala promijeniti temu, no ona to jednostavno nije htjela pustiti.

- Pitala me jesam li namjerno smršavila za njezino vjenčanje, na što sam ja odgovorila da sam i prije toga pokušavala, ali da mi je to bila samo dodatna motivacija. No, ona mi to nije povjerovala i optužila me da sam smršavjela samo da bih na vjenčanju mogla ukrasti svu pažnju - rekla je.

Na kraju joj je mladenka rekla da se zbog te 'izdaje' više nije osjećala ugodno imati ju kao djeverušu, te da može prisustvovati samo kao gošća i ništa više od toga. Prijateljica je nakon toga napustila restoran i kasnije te večeri joj poslala poruku da ne želi uopće doći na vjenčanje.

Mnogi korisnici Reddita stali su na njezinu stranu i dali joj do znanja da nije napravila ništa pogrešno.

- Ona ti nije prijateljica, uvijek te imala u blizini samo da bi se ona osjećala bolje u vezi sebe - napisala je jedna korisnica.

- Ovo zvuči kao sretan bijeg od toksičnog prijateljstva - komentirala je druga.

