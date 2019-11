Hrvatska dekoraterka torte pretvara u prava remek djela: 'Izrada traje čak dva do tri dana'

Lorita Grgičević Klarić (41) je Hvaranka sa zagrebačkom adresom, a ima vrlo neobičan hobi. Bavi se dekoriranjem torti. Pitali smo je kako uopće izgleda proces ukrašavanja, koliko traje, a otkrila nam je i još neke detalje.

Njezina ljubav prema tortama počela je sasvim slučajno, prije deset godina, a zahvaljujući raznim edukacijama usavršila je svoj talent, što se može vidjeti i po nevjerojatno realnim dekoracijama.

Foto: Facebook/Loritas exclusive cakes

„S dekoriranim tortama sam se prvi puta susrela kada sam rodila sina. Prvu sam napravila za njegovo krštenje, iduću za prvi rođendan i tako je krenulo. Ljubav na prvi pogled“, rekla nam je Lorita te dodala kako nikada nije prestala s učenjem novih stvari. „Krenula sam s proučavanjem raznih tehnika i dan danas noćima surfam, istražujem i educiram se.“

Lorita se istaknula pobijedivši na sajmu slastica Slatki gušti na Zrinjevcu i na natjecanju povodom dolaska Buddyja Valastra (poznatog kuhara i zvijezde emisije Cake Boss) na Zrinjevcu 2016. godine gdje je osvojila nagradu za najljepšu hrvatsku tortu te je počeo interes ljudi za njezin rad. Njezin brand Loritas exclusive cakes danas je prepoznat i u svijetu, a radovi se mogu vidjeti i na Facebook i Instagram stranicama.

Foto: Facebook/Loritas exclusive cakes

„Prošli vikend bila sam u Birminghamu, u Velikoj Britaniji, na najvećem svjetskom sajmu slastica i održala kratko predavanje. Divno je bilo susresti se sa svojim idolima iz svih krajeva svijeta, a još ljepše je to što poznaju moj rad. To mi je najveća satisfakcija”, priznala nam je dekoraterka.

Dobila je ponudu da tortu napravi i za našeg znanstvenika Ivana Đikića, koji je bio oduševljen i podijelio fotografiju torte na društvenim mrežama. “Torte još uvijek radim samo za najmilije, međutim neke pozive nisam mogla odbiti i tu bih izdvojila tortu za gospodina Ivana Đikića povodom primanja u Američku akademiju znanosti i umjetnosti.”

Foto: Facebook/Loritas exclusive cakes

Ako se pitate kako se torta zapravo radi, odnosno dekorira, Lorita nam je objasnila: “ Dug je proces od paljenja pećnice do konačnog proizvoda. Zahtijeva ravnanje, podlogu (često u više slojeva), da bi se izbjeglo doticanje kreme sa samim fondanom (jestiva šećerna masa). Nakon toga se torta presvlači fondanom, izvlače se fini rubovi i tek onda slijedi dekoriranje.

Najzahtjevnija je izrada figura, a posebno se cijene ljudske figure. Izrada same figure traje nekada i dva dana. Nakon toga se dodaju sitni detalji i sve povezuje u cjelinu. To je proces koji se radi po fazama, a traje dva do tri dana kod jednostavnijih torti.

Mediji koje koristimo u dekoriranju su uglavnom fondan, buttercream, čokolada za modeliranje, gum pasta(za cvijeće), wafer papir (hostija),… Tom popisu nema kraja, a sve je dostupno i u dućanima u Hrvatskoj. Najviše uživam u izradi figurica i u radu s wafer papirom”, rekla je Lorita.

Foto: Facebook/Loritas exclusive cakes

Ipak, Lorita ne namjerava stati ‘samo’ na dekoriranju torti, već ima u planu organizirati radionice. “Želim organizirati radionice, podučavati ljude novim tehnikama. Zaostajemo općenito za ostatkom svijeta, a vjerujem da naš kreativni narod može i predvoditi i nametati trendove.”

Pogledajte čovjeka koji već 47 godina na Cvjetnom trgu prodaje kestene: