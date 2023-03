Godinama nakon mature započela vezu s bivšom profesoricom: 'Ljudi misle da smo baka i unuka'

Amerikanka Monica Ketchum (31) iz Michigana još je 2004. bila ljubimica svoje profesorice znanosti, Michelle Foster (56) pa joj se 16 godina nakon mature odlučila preko Facebooka javiti svojoj staroj profesorici. Dvije su žene odmah shvatile da su i dalje jedna drugoj vrlo simpatične i drage, a uz duge su razgovore otkrile i da imaju mnogo zajedničkih interesa. Nastavile su se viđati i ubrzo postale vrlo bliske, a učvršćeno se prijateljstvo među njima pretvorilo u ljubavnu vezu. Iako same razliku u godinama između njih ne vide kao problem, drugi, kažu, često misle da je Michelle Monici mama ili čak baka.

Njima je, kažu, razlika u godinama postala još manja prepreka nakon što su doznale koliko ih toga spaja; i da uživaju u sličnoj glazbi i kampiranju, te da obje vole aktivnosti na otvorenom i, ne manje bitno, craft pivo.

‘Na početku su uglavnom Michelle brinule godine, a meni je bilo potpuno svejedno. Dapače, uvijek su me privlačili stariji jer me privlače stare duše pa mi to nije predstavljalo problem‘, ispričala je Monica, no i ona priznaje da ju povrijedi kad netko pomisli da joj je Michelle mama ili baka.

‘Često me pitaju je li mi ona mama pa sam nabavila majicu na kojoj piše ‘To mi nije mama!‘, da odmah sve bude jasno. Pokušavam ne misliti o tome, no takva me pitanja zasmetaju, najviše zbog nje. Zašto je to ljudima uopće važno?‘, pitala se.

Nije joj, kaže, jasno kako netko tako nešto uopće pomisli, posebno jer one svoju vezu ne kriju i često i u javnosti izmjenjuju nježnosti i poljupce.

‘Ako netko vidi da smo se poljubile, onda to pita iz čiste zlobe, zar ne?‘, zaključuje Monica.

A premda su već 'oguglale' na zlobne komentare, smeta im, dodaje, i kad je netko pita je li bila u nju zaljubljena i kad joj je bilo 13 godina.

'Naravno da nisam! Ona mi je bila učiteljica i to je bilo sve'.

A iako je i Michelle bila jako sretna što su se ponovno povezale, puno ju je više brinulo kako će njihove godine utjecati na vezu.

‘Tek sam s vremenom to naučila pustiti i postalo mi je jasno da moram donijeti odluku sama za sebe, bez obzira na to što netko misli. Tada kao da mi je pao kamen sa srca. Shvatila sam da ljudi mogu misliti što žele, a da ja moram samo raditi što treba da bih bila sretna', prenosi Daily Mail.

A jako je sretna, kaže umirovljena profesorica, što pored sebe ima tako prekrasnu osobu s kojom može provesti ostatak života.

Ljubite li se dovoljno? Evo koliko sekundi poljubac treba trajati za sretan brak...