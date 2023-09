Evo što se događa s vašim tijelom ako svaki dan pijete kavu

Sa svojim pomalo gorkastim okusom i toplom nijansom, šalica kave ugrađena je u jutarnje rutine mnogih ljudi, pijuckaju je prije nego što uopće pomisle na nešto drugo. A za druge, ne postoji ništa poput hladnog napitka ili lattea usred dana da prebrode radni tempo. Ali, kava je puno više od jutarnjeg pića koje morate popiti. Prema Ministarstvu poljoprivrede, to je prirodni izvor fosfora i magnezija. Prepun antioksidansa, ovaj napitak može ponuditi neke impresivne zdravstvene prednosti. Zapravo, kava je najveći izvor antioksidansa u prehrani mnogih ljudi, prenosi Yahoo.

Ovisno o tome kako se poslužuje, kava može imati prilično nevjerojatne učinke na zdravlje. Evo nekih ishoda povezanih s konzumacijom kave koji su prilično impresivni:

GALERIJA: Sedam razloga zašto biste trebali piti kavu

Povećanje energije: Zrna kave sadrže kofein, prirodni stimulans koji vam može pomoći da se osjećate energičnije. Konkretno, ovaj spoj stimulira središnji živčani sustav, pomažući ljudima da dobiju malo više elana u svom koraku.

Poboljšanje probave: Ispijanje šalice kave (ili bilo kojeg pića koje sadrži kofein) može vam dati poticaj energije. Ali, također vam može ostaviti osjećaj da trebate ići na toalet i i to prilično brzo. Dokazano je da konzumacija kave stimulira motilitet debelog crijeva, odnosno kretanje koje se događa u vašem gastrointestinalnom traktu. A neki podaci pokazuju da ispijanje kave potiče želju za pražnjenjem crijeva kod oko jedne trećine stanovništva, zahvaljujući ovoj stimulaciji motiliteta debelog crijeva.

Poboljšano raspoloženje: Mnogi ljubitelji kave složit će se da je dobra šalica kave ulaznica za sreću. I postoje stvarni podaci koji podupiru tu ideju. Studija iz 2019. pokazala je da su zdrave odrasle osobe doživjele poboljšanje raspoloženja 30 minuta nakon konzumiranja kofeina. Nadalje, redovno ispijanje kave rezultiralo je većim i značajnijim poboljšanjem raspoloženja nego ispijanje bez kofeina. Ako vam to nije dovoljno za osmijeh na licu, ne znamo što jest!

Smanjen rizik od Alzheimerove bolesti: Kava ne daje samo dnevnu dozu kofeina. Kava također sadrži brojne bioaktivne polifenolne spojeve koji mogu podržati određene aspekte našeg zdravlja, uključujući zdravlje našeg mozga. A neki dokazi objavljeni 2021. u International Journal of Molecular Sciences sugeriraju da bi konzumacija kave mogla biti povezana sa smanjenim rizikom od razvoja nekih neurodegenerativnih stanja kao što su Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest i demencija.

VEZANI ČLANCI:

Niži rizik od kardiovaskularnih bolesti: Biste li vjerovali da jednostavan čin ispijanja kave može pomoći u zdravlju vašeg srca? Prema studiji iz 2018. objavljenoj u Journal of Agricultural and Food Chemistry, uobičajena konzumacija 3 do 5 šalica kave dnevno povezana je sa 15% smanjenjem rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Bolji rad štitnjače: Studija iz 2023. objavljena u Nutrition Journalu otkrila je potencijalnu povezanost između umjerenog unosa kofeina i poboljšane funkcije štitnjače među osobama s metaboličkim poremećajima. Točnije, unos kofeina između 9,97 i 264,97 miligrama dnevno pozitivno je povezan sa zdravom razinom hormona koji stimulira štitnjaču.

Jasno je da je konzumacija kave povezana s nekim prilično impresivnim prednostima. Ali, kava nije savršeno piće za svakoga. Pogledajmo neke od mogućih nedostataka:

Anksioznost: Pretjerani unos kofeina povezan je s povećanim rizikom od tjeskobe, prema istraživanju iz 2020. objavljenom u Nutrients. Druga studija objavljena 2021. u Cureusu koja je ocjenjivala studente pokazala je da je veći unos kofeina povezan s anksioznošću, kao i s poremećajima spavanja i slabim apetitom.

Povećan rizik od prijeloma: Osteoporoza je stanje koje pogađa gotovo 20% svih žena starijih od 50 godina, prema centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Osteoporoza može povećati rizik osobe od prijeloma kostiju, što može ozbiljno utjecati na kvalitetu života. Konzumacija kave povezana je s negativnim učincima na zdravlje kostiju, prema nekim podacima, ali ne svim. Jedan sustavni pregled i meta-analiza objavljeni 2022. u Osteoporosis International pokazali su da između konzumacije kave i učestalosti prijeloma kuka može postojati odnos ovisan o dozi, što znači da što se više kave konzumira, to je veći rizik od prijeloma.

VEZANI ČLANCI:

Moguće komplikacije u trudnoći: Stručne organizacije, poput Američkog koledža opstetričara i ginekologa, sugeriraju da je do 200 mg kofeina dnevno u redu za konzumaciju tijekom trudnoće. Međutim, novi dokazi sugeriraju da čak i malo kofeina može imati određene rizike. Jedna meta-analiza iz 2021. objavljena u časopisu BMJ Evidence-Based Medicine pokazala je da je od 17 meta-analiza, 14 studija pokazalo da je unos kofeina tijekom trudnoće bio povezan s povećanim rizikom od pobačaja, mrtvorođenosti, niske porođajne težine i/ili male tjelesne težine. Uvijek se pridržavajte preporuka svog liječnika kada utvrđujete je li kofein siguran za konzumaciju tijekom trudnoće.

Visoki krvni tlak: Redovita konzumacija kave često se povezuje s pozitivnim i negativnim učincima na krvni tlak. Iako kratkotrajno uzimanje može uzrokovati blagi i privremeni porast krvnog tlaka, studije, poput one objavljene 2022. u Blood Pressure, pokazuju da dugotrajna konzumacija ne dovodi do trajnog porasta niti doprinosi riziku od razvoja hipertenzije. Unatoč tome, individualni odgovori na kavu mogu varirati, a osobe s određenim zdravstvenim problemima ili predispozicijom za hipertenziju trebaju se posavjetovati sa zdravstvenim radnikom.

Ovisnost: Budući da je kofein u kavi stimulirajuća droga, oni koji redovno piju kofein - iz kave, čaja ili bilo čega drugog - mogu razviti fizičku, emocionalnu i psihičku ovisnost o njemu. Uz to, kavopije mogu doživjeti sindrom ustezanja od kofeina, što može rezultirati glavoboljama i drugim neugodnim posljedicama.

Koliko je kave sigurno popiti? 'Istraživanja pokazuju da umjerena konzumacija kave (obično 3 do 4 šalice dnevno) kod zdravih pojedinaca ne predstavlja značajan zdravstveni rizik i zapravo može pružiti određenu korist', rekla je Elizabeth Shaw, globalna stručnjakinja za prehranu, 'Zapamtite, međutim, personalizirana prehrana je ključna, a kako kofein utječe na ljude pojedinačno prilično je širok. Ako ste osjetljivi na kofein, konzumirajte najviše šalicu ili dvije kave'.

Iako kava ima brojne zdravstvene prednosti, neki bi je ljudi trebali ograničiti ili izbjegavati. To uključuje ljude s osjetljivim želucem ili one koji su skloni gastroezofagealnoj refluksnoj bolesti jer kofein može potaknuti proizvodnju kiseline. Trudnice, kao i osobe s poremećajima spavanja, tjeskobom ili nedostatkom željeza ili anemijom uzrokovanom nedostatkom željeza također bi mogle ograničiti unos jer kava može spriječiti apsorpciju željeza. I na kraju, ako uzimate lijekove za liječenje poremećaja štitnjače, poput levotiroksina, važno je ograničiti ili izbjegavati kavu jer ona može stupiti u interakciju s ovim lijekom.

Doručak je najvažniji obrok u danu, no ove je namirnice ujutro bolje izbjegavati: