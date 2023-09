Je li sigurno jesti meso čija je ambalaža napuhnuta? Evo što kažu stručnjaci!

Hrana poput mesa ili sireva podložna je kvarenju zbog rasta bakterija i plijesni kada je izložena zraku. Ponekad proizvođači koriste takozvano modificirano atmosfersko pakiranje ili MAP kako bi smanjili mogućnost kvarenja i potaknuli svježinu promjenom plina unutar pakiranja. A, MAP ponekad čini da se ambalaža napuhne, prenosi Yahoo. No, je li sigurno jesti meso koje je tako napuhnuto?

'Ako to ne učini proizvođač kao dio pakiranja MAP-a, onda je napuhanost rezultat djelovanja mikroba', kaže Martin Bucknavage, stručnjak za sigurnost hrane u Ministarstvu znanosti o hrani Penn State, 'Vidimo to s normalnim omotom s pladnjevima od stiropora koje koriste trgovine mješovitom robom ili u vakuumiranim proizvodima'.

Kisik je najčešći krivac za kvarenje pakiranja hrane. Okolina bogata kisikom može uzrokovati kvarenje hrane i gubitak hranjivih tvari. Kada mikroorganizmi rastu, ispuštaju plin poput ugljičnog dioksida koji može uzrokovati napuhavanje pakiranja. 'Kao i ljudi, kada bakterije jedu, stvaraju otpad u obliku kemikalija i plinova. U zatvorenom prostoru bez rupa, taj plin će se akumulirati i na kraju dovesti do oteklina', kaže mikrobiolog Jason Tetro, 'U ovom slučaju ne želite otvarati paket jer će mirisati prilično loše'.

'Pod pretpostavkom da je pakiranje nabubrilo zbog rasta mikroorganizama, moglo bi biti sigurno za jelo, iako možda nije ugodno za miris', kaže Jacob Tuell, pomoćni profesor znanosti o životinjama i hrani na Državnom sveučilištu Northwest Missouri. Pogledajte slična pakiranja, predlaže. Ako su jednako napuhana, onda je to vjerojatno namjerno. Tuell preporučuje da potražite druge znakove kvarenja kao što su čudna boja, loš miris ili sluzava tekstura. Ako nešto od toga prati napuhanost, bacite meso.

'To može biti nezgodno za potrošače jer bakterije koje uzrokuju kvarenje hrane obično ne uzrokuju bolesti koje se prenose hranom, i obrnuto', kaže on, 'Patogene bakterije koje uzrokuju da se ljudi razbole obično bujaju na višim temperaturama, stoga je važno osigurati da se meso drži na hladnom'. Zatim, kada ga pripremate, pazite da ga kuhate na minimalnoj sigurnoj temperaturi. To je 75°C za piletinu, 70°C za mljeveno meso i 65°C za odreske, kotlete i pečenja.

Kako bi uvijek bili sigurni, najbolje je jednostavno izbjegavati kupnju i jesti meso s neuobičajeno nabubrenom ambalažom. 'Ako napuhanost nije učinjena namjerno, već je rezultat mikrobnog kvarenja, rekli bismo ne, da se ne bi trebalo jesti', kaže Bucknavage. Da se pakiranje mesa kod kuće ne bi napuhalo, pobrinite se da bude u hladnjaku i da ga brzo iskoristite. Ako ga nećete iskoristiti na vrijeme, onda ga zamrznite da se ne pokvari.

