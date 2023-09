'Suprug je mislio da ga varam što nam je skoro uništilo brak, a njegova je paranoja bila posljedica tumora mozga'

Otac četvero djece iz Andy Hampton bio je uvjeren da ga supruga Gemma s kojom je tada tri godine bio u braku vara, pa se u kratko vrijeme udaljio od nje ali i od svoje djece i počeo pokazivati nedostatak interesa za svoju obitelj, što mu nije nalikovalo. “Ubrzo nakon što sam rodila Henley, primijetila sam velike promjene u Andyjevoj osobnosti”,priča Gemma. “Zamolila bih Andyja da mu promijeni pelenu, na što bi on rekao da ga boli glava i neka ja to učinim”. Isprva je Gemma, kaže, vjerovala da se suprug muči sa prilagodbom na novu dinamiku u obitelji s malom bebom, no ponašanje mu se nastavilo pogoršavati, a ubrzo je počela imati osjećaj da ju on ni ne sluša dok mu nešto govori. “Budući da sam stalno ukazivala na stvari koje je radio pogrešno, njegova paranoja ga je natjerala da vjeruje u zamišljene situacije”, objasnila je.

“Stalno je govorio da zna da je sve u njegovoj glavi, ali da ne može zaustaviti ružne misli. Krivio me za lude stvari, koje nikada ne bih napravila, a između ostalog me optuživao da imam ljubavnika". Jedno kraće vrijeme odnos im je, kaže, bio jako loš, no onda je ona počela shvaćati da joj muž uopće nije svoj.

Do svibnja 2023. Andy je bio potpuno rastresen, a vrhunac je za Gemmu bio kada je shvatila da ne može vratiti poplun na krevet, što joj je 'upalilo alarm'. Odvela je tada liječniku, a on je Andyju dijagnosticirao kancerogeni i agresivni tumor na mozgu, glioblastom. Liječnik im je objasnio da Glioblastomi mogu uzrokovati promjene u ponašanju, potičući i psihijatrijske simptome kao što su zabluda i zbunjenost, što bi moglo objasniti Andyjeve postupke. 31. svibnja Andy je podvrgnut operaciji uklanjanja kancerogenog tkiva i započeo je šest tjedana kombinirane radioterapije i kemoterapije.

"Odmah nakon operacije raspoloženje mu se promijenilo, a njegova se osobnost počela vraćati", ispričala je Gemma za NY Post. “Osjećali smo se bolje znajući da postoji nešto što možemo okriviti za njegovo ludo ponašanje i da nam se brak nije raspao.” Sada je par, kaže ona, potpuno usredotočen na borbu s rakom i volontiranje u Brain Tumor Research, britanskoj dobrotvornoj organizaciji koja ima za cilj pronaći lijek za tumore na mozgu.

"Oni ubijaju više muškaraca mlađih od 70 godina nego rak prostate, ali samo 1% nacionalne potrošnje za istraživanje raka ide za tu razornu bolesti", kaže Emma. "Odlučni smo to promijeniti, ali samo zajedničkim radom možemo poboljšati mogućnosti liječenja za pacijente i, u konačnici, pronaći lijek."

