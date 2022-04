Provjerite!

Evo koliko se dugo mogu čuvati ostaci kuhane šunke: Donosimo ideje kako ih iskoristiti

Sušena, kuhana šunka može biti 3 do 5 dana u hladnjaku, a 1 do 2 mjeseca u zamrzivaču, dok svježa (nesušena) kuhana šunka traje 3 do 4 dana u hladnjaku i 3 do 4 mjeseca u zamrzivaču...