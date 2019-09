Drugačiji odgoj: 'Moja djeca nikada nisu bila u školi i ne rade zadaće. To je njihov izbor'

Dayna Martin (46) iz Amerike sama odgaja svoje četvero djece na nešto drugačiji način. Ona ne idu u školu, rade što žele, bude se kada žele i odlučuju koliko će vremena provoditi pred ekranima.

Foto: Facebook/Dayna Martin

"Moja djeca nikada nisu bila u školi i ne rade nikakve zadaće te ne polažu ispite. To je njihov izbor. Također, nemaju određeno vrijeme kada trebaju ići u krevet, a ne postoji ni ograničenje u korištenju tehnologije ili pak hrane koju bi trebali jesti", rekla je majka jedanaestogodišnjeg Vegans Oriona, 14-godišnje Ivvy, 18-godišnje Tiffany i 20-godišnji Devin.

Neki ljudi osuđuju njezine odgojne metode i kažu kako joj djeca zbog toga nikada neće biti uspješna, dok je istina upravo suprotna. Devin radi kao programerk, Tiffany ima svoj servis za čišćenje i zarađuje kao Instagram model i YouTube zvijezda. Ivvy vodi malo sklonište za životinje, dok Orion voli planinarenje, računala i igranje igrica.

Foto: Facebook/Dayna Martin

Kaže kako se djeca obrazuju sama uz pomoć interneta, ali i kako mnogo toga nauče u prirodi. Dodala je i kako ispiti nisu odraz inteligencije djece.

"Nisam protiv škole, protiv prisile sam. Mnogo se raznih savjeta roditeljstva tiče kažnjavanja i pravila, a ja želim da moja djeca budu slobodna i da sami donose svoje odluke. S obzirom na to da ih ne kažnjavam, moja me djeca poštuju i vjeruju mi", rekla je Dayna za The Sun.

