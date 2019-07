Djevojčica (4) bacila je bocu s porukom u more, a nije ni slutila odakle će dobiti odgovor

Taylor Powell je četverogodišnjakinja Britanka koja je htjela vidjeti hoće li njezina poruka u boci pronaći svoj put. U bocu je stavila svoj selfie s brojem telefona njezina oca i s porukom: "Bok, ja sam Taylor Powell, imam četiri godine i na odmoru sam u Španjolskoj sa svojim tatom. Ako pronađete ovu fotografiju, molim vas da odgovorite s imenom svoje zemlje i fotografijom".

"Na našem odmoru u Španjolskoj Taylor je poslala poruku u boci i dospjela je sve do Rusije, a ljudi koji su je pronašli su nam se javili."

Bilo je potrebno samo 20 dana da dobije odgovor s drugog kraja svijeta. Poruku je ubacila u more u gradu Santa Susanna u blizini Barcelone 19. svibnja, a pronašli su je par Sasha i Alex iz Moskve koji su poslali poruku njezinom tati zajedno s lokacijom i porukom "From Russia with love", odnoso "iz Rusije s ljubavlju". Tata djevojčice je za The Sun rekao: "Taylor je presretna. Rekli smo joj da su bocu nosile u moru morske sirene i morski psi. To je za nju stvarno magično."