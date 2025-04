Bliži se sezona jagoda: Evo kako da vam ovo omiljeno voće izdrži u hladnjaku i do pet dana

Dolazi najslađe doba godine, a to je sezona jagoda! S prvim toplijim danima, tržnice i vrtovi počinju mirisati na ovo mnogima omiljeno voće koje obiluje okusom, bojom i zdravljem. Jagode nisu samo simbol proljeća i ljeta, već i prava riznica vitamina, antioksidansa i svježine.

No, problem može biti njihovo trajanje. Bez obzira na to kako čuvate voće, čini se da nikad ne traje duže od dva dana, prenosi Daily Express. Jagode imaju rok trajanja od tri do sedam dana prije nego što istrunu, izvijestio je Good Housekeeping. Srećom, stranica o hrani Simply Recipes obratila se stručnjacima za prehranu da bi otkrili najbolju metodu za produljenje vijeka trajanja ovog slasnog voća.

Prije spremanja jagoda u hladnjak, njihovo pranje je uobičajena praksa. No, to može povećati vlagu što neizbježno uzrokuje brži rast plijesni. "Za najbolje rezultate preporučujemo da svoje neoprane jagode držite u hladnjaku u njihovoj originalnoj ambalaži do pet dana. Uvijek pazite da svoje bobice stavite u hladnjak što je prije moguće i držite ih suhima. Najbolje ih je čuvati na temperaturi između 0 °C i 1 °C", rekla je Frances Dillard, potpredsjednica marketinga u tvrtki Driscoll's.

Još jedan korak na koji ljubitelji bobičastog voća trebaju pripaziti je mjesto i pakiranje. Nutricionistica Nichole Dandrea-Russert rekla je da jagode trebate čuvati u ladici hladnjaka u originalnoj plastičnoj posudi ili plastičnoj vrećici za višekratnu upotrebu koja je lagano otvorena ili ima otvore za zrak da biste održali vlažnost. "Pranje jagoda prije skladištenja će dodati više vlage, što može uzrokovati rano kvarenje i učiniti ih podlogom za razmnožavanje plijesni", objasnila je.

Najbolji način da sačuvate jagode je da ih držite što je moguće suhima do trenutka prije nego što ih budete spremni jesti. Kada ih želite upotrijebiti, tada ih isperite hladnom vodom s listovima i stabljikama, a zatim ih osušite papirnatim ručnikom. Stručnjaci za bobičasto voće u Driscoll'su savjetovali su da uvijek provjerite datum "najbolje upotrijebiti do" na pakiranju i pripazite na boju jagoda.