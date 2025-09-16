Bivša agentica Tajne službe je upozorila: 'Ova tri tipa ljudi biste trebali izbjegavati!'

Postoje ljudi čije osobine na prvi pogled mogu izgledati bezazleno ili čak privlačno, no zapravo u sebi kriju potencijal da vam naštete. Bivša specijalna agentica američke Tajne službe upozorila je da postoje tri vrste ljudi koje ne želite u svom životu. Evy Poumpouras danas je TV komentatorica, novinarka i autorica, a ima magisterij umjetnosti iz forenzičke psihologije i magisterij znanosti iz novinarstva. Također je diplomirala na Poligrafskom institutu Ministarstva obrane gdje je obučena za detekciju laži, ljudsko ponašanje i kognitivni utjecaj.

Gostujući u emisiji BBC Maestro, Poumpouras je podijelila savjete koje gledatelji mogu koristiti u svakodnevnom životu, piše Mirror. "Tri su tipa ljudi na koje trebate pripaziti: oni koji stalno stvaraju dramu, oni koji su često u sukobima i oni koji se neprestano žale. Ljudi koji stalno imaju puno drame u životu, kod njih se uvijek nešto događa. Uvijek nešto nije u redu i uvijek su u nečemu. Možda mislite da je to njihova drama, a ne vaša, ali to nije tako. Drama se prelijeva i utječe i na vas, a ako su oni stalno poput vulkana koji prijeti erupcijom, i vi ćete postati isti. Njihove stvari ulaze u vaš svijet i to će vas neminovno pogoditi", objasnila je stručnjakinja.

Rekla je i da postoje pojedinci koji teže sukob i koji cijelo vrijeme imaju problem sa svima. "Oni se hrane sukobom. Evo što se događa, a što ljudi često ne shvaćaju. Možda će vam reći da ne žele sukobe i da se ne vole svađati s ljudima, ali su ipak uvijek u tome. Dakle, isti oni koji tvrde da ne vole sukobe, a stalno se u njima nalaze, zapravo su stvorili obrazac ponašanja koji ih u to uvlači", objasnila je Poumpouras.

Kao treći tip osobe koje treba izbjegavati navela je one koji se stalno žale. "U američkoj Tajnoj službi nitko nije imao vremena slušati vaše žalbe. Nitko nije mario za njih jer smo imali posla. Oni koji krive druge i stalno se žale ne preuzimaju odgovornost. Ako imate cilj u životu i želite stići do njega, stalno okrivljavanje i žaljenje sprječava vas da tamo dođete. Znate zašto? Zato što je uvijek kriv netko drugi", rekla je stručnjakinja.

Njezini savjeti pokazali su se vrlo popularnima kad je video objavljen na TikTok računu BBC Maestra. Objavu je pogledalo više od tri milijuna ljudi, a skupila je više od 150 tisuća lajkova i tisuće komentara. "Upravo tako!! Takvi ljudi crpe vašu energiju, klonite ih se", napisala je jedna osoba. "Potpuno si u pravu", zaključila je druga.