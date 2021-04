'Bila sam trudna i život mi je bio u rasulu, a moj se suprug nalazio s eskort damama...'

Imam 35, a moj suprug 37 godina i u braku smo osam godina, napisala je jedna žena anonimno u pismu terapeutkinji i The Sun kolumnistici Deidre Sanders.

Suprug joj se, priča, odjednom počeo čudno ponašati, pa mu je odlučila 'zaviriti' u poruke, a vidjela da se već duže vrijeme redovito sastaje s eskort damama.

- Nisam mogla to doznati u gore vrijeme - dodaje, jer joj je baš u to vrijeme mami dijagnosticiran terminalni rak debelog crijeva, a ona je pokušavala zatrudnjeti.

Ostala je trudna, a mama joj je umrla prije nego se beba rodila.

- Par dana nakon sprovoda moje mame šogorici je dijagnosticiran rak dojke i morala je odmah početi s liječenjem - kaže ona i dodaje da su zbog svega toga i ona i muž bili pod ogromnim stresom.

Ipak, kad je doznala za eskort otvoreno mu je rekla da je sve pročitala, no on je uporno ponavljao da 'to nije nikakav problem, a kamoli ovisnost' i da se s njima vidio samo par puta, no ubrzo ga je 'demantirao' poštar, kad je donio izvod njegove kreditne kartice, a na kojem se vidjelo da je puno puta za platio susret s eskort pratnjom.

- Ispričao se i rekao da je zbrkan, da želi da to zaboravimo i krenemo dalje. Ali ja ne mogu - rekla je, jer je, dodaje, potpuno u njega izgubila povjerenje.

- Oboje ste prošli stresno razdoblje gubitaka i promjena - rekla joj je Deidre i napomenula da, ako želi spasiti brak, treba potražiti pravi uzrok muževog varanja.

Jer, kaže Deidre, prestati s nečim često nije dovoljno i tek priznavanje problema i suočavanje s njima može dati prave rezultate..

