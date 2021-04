'Varam svog dečka jer nisam sigurna da je on "onaj pravi" za mene'

- Varam svog dečka jer nisam sigurna da je on ‘onaj pravi’. Stalno sam na stranicama za upoznavanje pokušavajući ispuniti prazninu. Ja imam 34, a on 36 godina. Zajedno smo šest godina, ali borim se s mišlju da ćemo imati djecu ili biti u braku, iako znam da me voli i da bi me čuvao zauvijek - napisala je jedna žena za The Sun.

Ipak, stalno se svađaju i imaju vrlo različite interese, čak ne vole ni iste stvari na televiziji. Nakon posla on voli sjediti i odmarati, dok ona organizira stvari. Kuhaju zasebno i samostalno kupuju hranu. Iako zarađuje više od nje, očekuje da podijele sve troškove pa se pita jesu li dobri zajedno.

- Možda će vas voljeti i paziti zauvijek, ali to ga ne čini dobrim partnerom. Pristojan način da to riješite je da prestanete viđati druge muškarce i riješite svoj odnos. Iako je neovisnost u vezi zdrava, uvijek radeći zasebne stvari mogu vas još više razdvojiti. Novac uzrokuje više svađa među parovima nego seks, ali ispravno je da jednako donosite - odgovorila joj je Deidre.

