Besplatno provjerite svoje držanje na interaktivnim ekranima diljem Hrvatske

Moderan način života obilježen dugotrajnim sjedenjem i korištenjem elektroničkih uređaja doveo je do „tihe epidemije" problema s kralježnicom pa čak 80 % ljudi jednom godišnje osjeća bol u kralježnici. Prema podacima HZJZ-a, problemi s kralježnicom sve su češći i među djecom i mladima koji razvijaju loše posturalne navike koje pak mogu dovesti do ozbiljnih problema u kasnijem životu. Osim toga, čak 120 milijuna Europljana prati od muskuloskeletnih i reumatskih bolesti koje su povezane sa zdravljem kralježnice, a upravo su one jedan od vodećih uzoraka dugotrajne nesposobnosti za rad.

Svjesna sve učestalijih problema s držanjem i zdravljem kralježnice među građanima, Croatia poliklinika pokrenula je kampanju „Ispravite se!“ s ciljem podizanja svijesti o važnosti i prevenciji posturalnog zdravlja. Građani će tako imati jedinstvenu priliku tijekom cijelog ožujka provjeriti svoje držanje na interaktivnim BodyScan ekranima u osam hrvatskih gradova, a cilj kampanje je podići svijest o negativnim posljedicama lošeg držanja i njegovom utjecaju na zdravlje kralježnice.

Foto: Croatia poliklinika

„Kralježnica je temelj našeg tijela - podržava držanje, omogućuje kretanje i štiti leđnu moždinu, ključnu za funkciju živčanog sustava. Ipak, zbog sjedilačkog načina života, nepravilnog držanja i nedostatka tjelesne aktivnosti, problemi s kralježnicom postaju sve učestaliji. Građani većinom nisu ni svjesni kako nepravilno držanje može uzrokovati preuranjene degenerativne promjene kralježnice i dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Srećom, većina problema se može brzo i jednostavno riješiti ako se otkriju na vrijeme, što je i cilj ove kampanje“, istaknula je Tamara Kauzlarić-Živković dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije iz Croatia poliklinike.

U sklopu kampanje građani će brzo i jednostavno na interaktivnim ekranima, zahvaljujući naprednoj tehnologiji i umjetnoj inteligenciji, moći besplatno provjeriti svoje držanje u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Osijeku, Splitu, Zadru, Puli i Koprivnici. Osim toga, imat će priliku osvojiti i besplatan pregled fizijatra ili vaučer od 20 % popusta na pregled po izboru.

Foto: Croatia poliklinika

„Kampanju smo pokrenuli svjesni sve većeg problema s nepravilnim držanjem i kralježnicom u suvremenom načinu života te njome želimo potaknuti i educirati građane, posebno mlade, da prepoznaju rane znakove lošeg držanja i pravovremeno reagiraju kako bi izbjegli dugoročne posljedice“, istaknula je ravnateljica Croatia poliklinike Tatjana Kujundžić, dr. med., specijalistica pedijatrije te nadodala kako su već uspješno proveli prvu fazu.

„Tijekom prve faze kampanje sudjelovalo je više od 50 tisuća građana te je analizom prikupljenih podataka utvrđeno kako gotovo 70 % sudionika ima probleme s gornjim dijelom kralježnice, a više od 30 % ima tegobe s donjim dijelom. Ovi rezultati dodatno potvrđuju koliko je važno kontinuirano poticati preventivne mjere. Prevencija je ključna, a naš cilj je pružiti podršku građanima u brizi za njihovu kralježnicu“, rekla je ravnateljica Kujundžić.

Foto: Croatia poliklinika

O Croatia poliklinici

Croatia poliklinika je renomirana zdravstvena ustanova u vlasništvu Croatia osiguranja, vodećeg domaćeg osiguratelja koji posluje u sastavu Adris grupe. Mreža Croatia poliklinika ima nacionalnu pokrivenost s poliklinikama u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Osijeku, Splitu, Zadru, Dubrovniku, Puli i Koprivnici, u kojima rade vrhunski liječnički timovi i stručno medicinsko osoblje koristeći najmoderniju medicinsku dijagnostičku opremu.

Više informacija o kampanji i uslugama možete pronaći na službenoj internetskoj stranici Croatia poliklinike.