6 zabrinjavajućih znakova da vas suprug već vara

Koliko god čvrstu vezu imali, sigurno će doći dan kada će se vaš partner naći u iskušenju prevariti vas ili ne, tvrdi dr. Amy Iversen, stručnjakinja za veze iz Londona.

Ona je za Daily Mail otkrila koji su to šest znakova da žene suprug već vara te kako ih prepoznati.

– Ako ste pametni i informirani, moći ćete spriječiti aferu prije nego se ona dogodi. Postavljajući si sljedećih šest pitanja možete saznati imate li razloga za brigu – kaže dr. Amy Iversen.

Što vam govori njegovo odrastanje?

Muškarci koji dolaze iz razorenih obitelji često će i sami biti krivci za rastave braka. Muškarci koji su imali teško djetinjstvo, bili su zlostavljani ili nesigurni kao dijete, imaju veće šanse da će 'lutati' kao odrasle osobe.

Što vam govori njegovo prijašnje ponašanje?

Je li vaš partner već imao aferu? Je li u vezi koristio aplikacije za upoznavanje, dopisivao se s nepoznatim ženama ili na bilo koji drugi način pokazivao naznake o seksualnoj ovisnosti? Sve to govori da bi vas mogao prevariti. Ako je imao bliske prijatelje ili članove obitelji koji su imali afere, pitajte ga za mišljenje. Ako im to odobrava ili nema ništa protiv, i on je u stanju prevariti.

Što mu se trenutačno događa u životu?

Prevara je puno više od seksa. Na nju može utjecati puno toga poput otkaza na poslu, promaknuća, smrti bliske osobe, loše vijesti od liječnika mogu biti okidač za nevjeru.

Jeste li primijetili promjene u ponašanju?

Muškarci pokazuju jasne znakove ako imaju aferu. Previše se dotjeruju i brinu o svome izgledu često su znak da se nešto događa. Ako pak odlazi razgovarati u drugu prostoriju, stalno je na društvenim mrežama i previše je 'odsutan', provjerite što se događa.

Je li se vaša veza promijenila?

Muškarac koji vara svoju suprugu počet će se i drugačije ponašati prema njoj. Ako vas odjednom previše kritizira bilo da je riječ o izgledu ili ponašanju, moguće je da to radi kako bi imao razloga za prekid. Afera će utjecati i na vaš seksualni život pa ako mu odjednom nije do seksa, sigurno se nešto događa.

Je li se išta promijenilo u vašem životu?

Njegova afera nije vaša krivnja, no promjene u vašem životu, mogu dovesti do toga. Ako ste dobili dijete pa puno više vremena posvećujete njemu, ako ostajete duže na poslu ili brinete nakon posla o starim roditeljima, on se može osjećati zapostavljeno te potražiti utjehu u zagrljaju druge.

