"Zauvijek zajedno" Anastasje Mirošničenko pobijedio na Mediteran film festivalu

Kratkometražni film "Nožarije" hrvatskog redatelja Ivana Mokrovića proglašen je u petak najboljim kratkometražnim filmom, dok je glavnu nagradu Mediteran film festivala (MFF) u Širokom Brijegu osvojio dokumentarni film "Zauvijek zajedno" redateljice Anastasje Mirošničenko.

Film bjeloruske redateljice nagrađen je za svoju snažnu i emotivnu priču koja istražuje žensku borbu za dostojanstvo i budućnost, a produciran je u Francuskoj, Nizozemskoj i Belgiji.

Film "Nožarije" Ivana Mokrovića istražuje svakodnevicu mladića koji se suočava s napetostima u maloj zajednici, gdje se susreće s nasiljem i nepravdom.

Publika je najboljim proglasila dokumentarac “Ova dobra zemlja” redatelja Vladimira Perovića iz Crne Gore.

Nagrada za najbolju kameru otišla je talijanskom snimatelju Cesareu Bedognéu za rad na filmu "Osmica štapova", koji je pohvaljen zbog svoje smirenosti, preciznosti i emotivnog doživljaja.

Žiri u sastavu Zrinko Ogresta, Branka Bešević Gajić i Toni Cahunek dodijelio je dva posebna priznanja filmovima "Fiume o morte!" Igora Bezinovića i "Čuvar pastira" Hadare Oren, nagrađujući ih za izuzetnu kvalitetu i umjetnički dojam.

Posebna priznanja otišla su filmovima "Mawtini" Marianne Barakat i "Koze!" Tonija Gaćine, koji su nagrađeni u kategoriji kratkometražnog dokumentarnog filma.

Izvan konkurencije u petak je prikazan film "Kralj Tomislav" redatelja Dražena Klarića, glavnog urednika Večernjeg lista, predstavljen u godini obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva i Tomislavove krunidbe.