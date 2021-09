Vrgoč i Hraste-Sočo u utrci za zagrebački HNK? Tko će u užarenu intendantsku fotelju

Tko će se javiti na natječaj za novog intendanta, tj. intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, trenutačno je jedno od najzanimljivijih pitanja zagrebačke i ne samo zagrebačke kulturne politike. Natječaj je raspisan 27. kolovoza i traje mjesec dana, a u javnosti su se već pojavila brojna očekivana i neočekivana nagađanja. Tako se čini da bi koplja za užarenu intendantsku fotelju središnjeg hrvatskog kazališta mogle ukrstiti dvije jake žene, dosadašnja intendantica Dubravka Vrgoč i aktualna posebna savjetnica ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek Iva Hraste-Sočo.

No Dubravka Vrgoč, kojoj upravo teče drugi intendantski mandat, poručila nam je da je prerano za odgovore na pitanja u vezi s njezinim trećim intendantskim mandatom. No upućeni tvrde da Dubravka Vrgoč želi ići u novu borbu za novi intendantski mandat, osnažena svojim financijskim rezultatima, ali i podrškom koju uživa napose u dramskom ansamblu. Tu treba i napomenuti da je baš Dubravka Vrgoč poduzela prve korake kako bi HNK konačno dobio i svoju drugu scenu, i to dvoranu od 500 mjesta koja bi se gradila na mjestu kazališnih radionica i skladišta u Adžijinoj ulici, ne tako daleko od kazališne zgrade, za što se već priprema dokumentacija. Ta bi zgrada mogla biti dodatni adut kandidature Dubravke Vrgoč koja je u ponedjeljak sazvala konferenciju za medije kako bi najavila novi Festival svjetskog kazališta, ali i početak sezone u HNK.

A Iva Hraste-Sočo, koja je uspješnu sopransku solističku karijeru prvo zamijenila onom diplomatskom, a onda i sveučilišnom, a bila je i pomoćnica ministra u Ministarstvu kulture, a sada se bavi i producentskim poslom pa je producirala i predstavu “Dnevnik Anne Frank” koja je osvojila Juditu na Splitskom ljetu, poručuje da još nije odlučila hoće li se javiti na natječaj za intendanticu HNK u Zagrebu. Ona svoju kandidaturu zasad ostavlja otvorenom iako za odluku i nema previše vremena na raspolaganju.

Pri tome valja naglasiti da je Iva Hraste-Sočo članica aktualnog Kazališnog vijeća HNK, i to kao predstavnica Ministarstva kulture i medija, te da bi prije same kandidature trebala istupiti iz Vijeća koje provodi natječaj za izbor intendanta. A kad smo već kod Kazališnog vijeća, pitanje je uživaju li njegovi članovi Duško Ljuština (predsjednik Vijeća) i Mladen Čutura, koji u Vijeću predstavljaju Grad Zagreb, povjerenje nove gradske uprave i nove većine u zagrebačkoj gradskoj Skupštini. Stoga su i tu moguće kadrovske promjene.

A hoće li svog kandidata za mjesto jedne od najmoćnijih osoba hrvatskog kazališta imati i oni brojni nezadovoljnici, napose iz opernog i baletnog ansambla te tehnike Hrvatskog narodnog kazališta, koji su se početkom ove godine otvoreno pobunili protiv aktualne uprave HNK s Dubravkom Vrgoč na čelu, tražeći njezinu smjenu, ostaje pod upitnikom. Za sada se iz tog miljea ne spominje nijedno ime koje bi bilo spremno prijaviti se na natječaj, što ne znači da se neće pojaviti jer je do kraja natječaja ostalo više od tri tjedna. A što se kandidata za intendanta HNK tiče, tu su uvijek moguća iznenađenja jer se nerijetko dogodi da u posljednji tren osvane neka kandidatura koju nitko ne spominje, a koja na kraju ispadne pobjednička, kao što je svojedobno bio slučaj s Anom Lederer.

Prema proceduri, kandidata za novog intendanta HNK hrvatskoj Vladi zajednički predlažu ministrica kulture i zagrebački gradonačelnik. Ako se ne usuglase oko zajedničkog imena, pravo predlaganja ima ministrica kulture budući da je država većinski vlasnik HNK i ima 51 posto udjela, dok Grad Zagreb ima 49 posto. Stoga će u izboru novog intendanta HNK presudnu ulogu imati ministrica Nina Obuljen Koržinek i njezin neposredni šef Andrej Plenković. Grad Zagreb i Ministarstvo kulture i medija prije raspisivanja natječaja morali su donijeti programski i financijski okvir koji uoči kandidature imaju pravo proučiti svi kandidati za mjesto intendanta, kako bi što kvalitetnije mogli izraditi svoj program.