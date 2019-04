Vratio se horor našeg djetinjstva

Ponovo je krenula! Legendarna horor-triler serija, kao i prije, vrti se na CBS-u, a ulogu kreatora preuzeo je nitko drugi nego Oscarom ovjenčani. Tvorac horor-hitovapoznati je fan “Zone sumraka” čiji filmovi odišu sličnom atmosferom, a reminiscencije su na konkretne epizode neskrivene. Tako bi teško bilo zamisliti nekoga boljega od trenutačno ponajboljeg autora u Hollywoodu za oživljenje kultne serije. No to i nije prvi put.

Triput reanimirana

“Zona sumraka”, nakon originala koji se vrtio od 1959. do 1964. godine kao ideja briljantnog kreatora Roda Serlinga, doživjela je dva pokušaja televizijske reanimacije, jednom od 1985. do 1989., drugi put 2002. kada je trajala samo jednu sezonu. Za Peelea i CBS to nije previše značilo, očito oni i dalje vide veliki potencijal u serijalu koji je za mnoge od nas bio prvi korak u svijet trilera s elementima horora, kao i u svijet paranormalnog. Ipak, sudeći po prve dvije epizode novog serijala koji se upravo počeo prikazivati na CBS-u i prva je epizoda dostupna svima za gledanje na YouTubeu, ni Peeleovo ime neće garantirati uspjeh. Jer, prva epizoda koja govori o komičaru Samiru koji usvaja savjete svojeg idola J.C. Wheelera kako bi uspio doista jest intrigantna. O kome god Samir ispali šalu, taj prestaje postojati. Druga je epizoda remake stare epizode, Košmara na 20.000 stopa, o novinaru koji pati od PTSP-a te na letu pronalazi MP3 player s podcastom koji s neobičnom točnošću opisuje događaje na avionu. Sve dok on – ne padne. Što bi bilo pogrešno u svemu tome? Pa ništa, osim što sve izgleda upravo onako kako Zonu sumraka pamtimo. A ipak su nova vremena, 50 godina nakon što su se počele emitirati originalne epizode. Koliko Peele vjeruje u originalni koncept, svjedoči i njegovo pojavljivanje kao prezentera. Ipak, nedostaje njegov osobni dodir koji je obilježio njegove filmove, a koji je potreban i kako bi nova “Zona sumraka” bila ponovo drugačija kao što je bila i nekada. Jer, u međuvremenu više nije ništa neobično na televiziji vidjeti triler ili čak krvavi horor koji izdrži čak toliko dugo da postane sapunicom poput “Živih mrtvaca”.

Originalna “Zona sumraka” doživjela je i da postane predstavom u ne jednoj izvedbi. Izvodila se čak i u Indiji, gradu Chennaiju, gdje je napravljena predstava temeljena na dvije epizode koju je postavila tamošnja umjetnička grupa Dystopia. Na tri je epizode bio temeljen postav umjetničke grupe No Refund sa sveučilišta Penn State. Bilo je toga još, ali vjerojatno najvažnija “Zona sumraka” na daskama bila je ona koju je režirao dobitnik nagrade Laurence Olivier Richard Jones, a temeljena je pričama iz originalne serije koju je Serling stvarao s Charlesom Beaumontom i Richardom Mathesonom. “Zona sumraka” naprosto je kult čiji se, primjerice, original štuje i od mlađih generacija. Imala je serija i utjecaj na glazbu, pjesme iz različitih žanrova dobivale su ime po “Zoni sumraka”, od dance senzacije 90-tih 2 Unlimited i njihova hita “Twilight Zone”, heavy metal grupe Anthrax i njihova “Intro to reality”, Iron Maidena i singla “Twilight Zone”, Van Morrisona i istoimenog singla. Ali to je samo šlag na tortu onima koji potpisuju originalnu temu poput The Grateful Dead za obnovljenu seriju 1985. ili Mariusa Constanta koji je napisao glazbu za drugu sezonu originala.

Spielbergov film iz 1983.

Jasno, serija je pretočena i na veliki ekran. Možda ste zaboravili, ali 1983. godine režirao ga je Steven Spielberg, a glumili su Dan Aykroyd, Albert Brooks, John Lithgow... I nije Peele jedini koji obožava seriju. Veliki je fan i Leonardo di Caprio koji također planira snimiti film po nekom od scenarija 96 epizoda na koje prava drži Warner Bros. Ipak, već dugo nema vijesti o tome da će se Di Caprijev film doista snimiti.