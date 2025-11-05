Naši Portali
Human Rights Film Festival

U najnovijem filmu Paola Sorrentina otkrijte hoće li talijanski predsjednik potpisati zakon kojim se legalizira eutanazija

"La Grazia" Paola Sorrentina
05.11.2025.
u 13:56

Human Rights Film Festival u svom 23. izdanju donosi dvadesetak filmova koji su obilježili 2025. godinu, a pored filmskog programa, ovogodišnji festival privremeno će ugostiti i kolegice i kolege iz beogradskog Studentskog kulturnog centra u egzilu (SKC u egzilu), koji će se reflektirati na aktualnu društveno-političku situaciju u Srbiji

Novo, 23. izdanje Human Rights Film Festivala održat će se od 1. do 7. prosinca na tri lokacije u Zagrebu: u Kinu Kinoteka, Dokukinu KIC te mikro-kinu MaMa. Human Rights Film Festival posvećen je ljudskopravaškim temama i autorskom filmu, a ove godine donosi dvadesetak igranih, dokumentarnih i eksperimentalnih filmova koji su obilježili tekuću godinu. 

Selekcijom aktualnih radova autorica i autora diljem svijeta, koji kroz različite forme preispituju neuralgične točke današnjeg društva na globalnoj i lokalnoj razini, ali i vlastitim identitetom i djelovanjem, Human Rights Film Festival odašilje jasnu poruku o nužnosti održivosti prava na umjetnost, kulturu, festival i film. Pored filmskog programa, ovogodišnji festival privremeno će ugostiti i kolegice i kolege iz beogradskog Studentskog kulturnog centra u egzilu (SKC u egzilu), uz filmski i diskurzivni program koji će se reflektirati na aktualnu društveno-političku situaciju u Srbiji. 

Human Rights Film Festival isprofiliran je kao festival koji uporno prati i podržava rad najznačajnijih autorica i autora nezavisnog filma koji koketiraju s različitim filmskim formama, poetikama i estetikama, pa tako i ove godine, među ostalima, donosi aktualne naslove Kelly Reichardt, Paola Sorrentina, Lava Diaza, Kamala Aljafarija, Bena Riversa i mnogih drugih. 

Upravo na festivalu premijerno će biti prikazan najnoviji film jednog od najvažnijih talijanskih redatelja danas, Paola Sorrentina. Film "La Grazia" otvorio je ovogodišnji Venecijanski filmski festival, a govori o imaginarnom predsjedniku Italije Marianu De Santisu, prakticirajućem katoliku i iskusnom pravniku, koji se nalazi u dilemi treba li potpisati zakon kojim se legalizira eutanazija, a u isto vrijeme mora razmotriti molbe za pomilovanje dviju osoba koje su ubile svoje partnere. U glavnoj ulozi nastupa Toni Servillo,  svojevrsna Sorrentinova glumačka muza, što potvrđuje podatak da im je ovo sedma suradnja dosad. 

"La Grazia" Paola Sorrentina
"La Grazia" Paola Sorrentina
Foto: PR

A nakon što je protekle godine festival održao retrospektivu palestinskog redatelja i producenta Kamala Aljafarija, u sklopu koje su posjetitelji imali priliku pogledati osam njegovih filmova, ove godine program uključuje njegov najnoviji film "With Hasan in Gaza". Riječ je o dokumentarnom filmu koji je svjetsku premijeru imao u natjecateljskom programu 78. filmskog festivala u Locarnu i bio nominiran za Zlatnog leoparda. Film je nastao tako što je Aljafari počeo dokumentirati potragu za muškarcem s kojim je bio zatvoren u Gazi 1989., a Aljafari je film nazvao "posvetom Gazi i njenim stanovnicima, posvetom svemu što je izbrisano i što mi se vratilo u ovom alarmantnom trenutku palestinska postojanja ili ne-postojanja. Ovo je film o katastrofi, kao i poeziji koja se opire." Autor Aljafari gost je ovogodišnjeg festivala te će tako osobno predstaviti film domaćoj publici. 

"With Hasan in Gaza" Kamala Aljafarija
"With Hasan in Gaza" Kamala Aljafarija
Foto: PR

U programu 23. Human Rights Film Festivala je i novi film mađarskog redatelja i scenarista Lászla Nemesa, čiji je prvijenac, igrani film "Saulov sin", postigao impozantan uspjeh - Grand Prix i nagradu FIPRESCI na Filmskom festivalu u Cannesu 2015., kao i Zlatni globus i Oscara za najbolji strani film

Njegov najnoviji film "Orphan" povijesna je drama koja prati posljedice mađarskog ustanka protiv komunističkog režima u Budimpešti. Film je također imao svjetsku premijeru u glavnoj konkurenciji 82. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji te je odabran kao mađarski kandidat za nadolazeću nagradu Oscar. Radnja filma smještena je u 1957. godinu, nakon ustanka protiv komunističkog režima u Budimpešti, gdje mladi dječak otkriva istinu o preživljavanju svoje majke u prethodnom svjetskom ratu.

"Orphan" Lászla Nemesa
"Orphan" Lászla Nemesa
Foto: PR

Pored filmskog, festival uključuje i popratni, diskurzivni program koji za cilj ima otvoriti aktualne društveno političke teme. Human Rights Film Festival nastaje u organizaciji organizaciji Multimedijalnog instituta (MaMa) i Udruženja za razvoj kulture “URK” (Močvara). Ulaz na kompletan program je besplatan, uz prethodno preuzimanje ulaznica na blagajnama kina. 

