Robert Redford se dostojno oprostio od glume

Malo tko bi imao nešto protiv toga da u poodmaklim godinama izgleda kao Robert Redford ili Sissy Spacek, dvoje glavnih glumaca u humornoj drami “Kavalir s pištoljem” (distributer Discovery ponovno bespotrebno mijenja ime filmu jer original “Old Man & The Gun”, dakle “Starac i pištolj” ima tu mitsku hemingvejevsku privlačnost). Ovo dvoje lijepih staraca neobičan su par čija je priča utemeljena na članku novinara Davida Granna koji opisuje razbojstva i zatvorske avanture Forresta Tuckera (Redford). A taj isti Tucker je nakon bijega iz zatvora 1979. godine (vrijeme kojim se bavi ovaj film) počeo pljačkati na originalan način: prišao bi šalteru za kojim radi žena i iskoristio svoj šarm tako što bi joj prišapnuo: “Draga, u džepu od sakoa imam pištolj, ali ne želim ga vaditi. Bi li mi, molim te, ispraznila blagajnu i dodala te dolare?”

Zarađivao milijune

Žene, očarane ljubaznošću i odvažnošću zgodnog pljačkaša, vrlo bi mu rado uručile vreću s novcem, nakon čega bi im se on naklonio i išetao iz banke. I tako je, bez nekog posebnog napora, obuzet više strašću za pljačkanjem i manipuliranjem nego novcem, putovao Amerikom i “zarađivao” milijune. Kad je sreo Jewel, neobično privlačnu udovicu, odluči s njom provesti neko vrijeme. Njih dvoje čine slatku minigaleriju ljubaznih karaktera čije bismo dijaloge mogli slušati satima iako zapravo ne govore ni o čemu posebnom. Zanos u njihovoj kratkoj vezi kulminira jer jedno drugo ne pokušavaju mijenjati, nego prihvaćaju postavljenu igru. Oni su zapravo idealna kombinacija, ali vam je jasno da neće preživjeti. Uskoro se pročuje glas o neobičnom pljačkašu, što zaokupira policajca Johna Hunta (bolji dio braće Afflek, Casey). I sam je fasciniran učinkovitošću pljačkaša i njegovom neobičnom posvećenosti poslu. Iako filmom dominiraju Redford i Spacek, prava se igra odvija tek između njih dvojice jer tu do izražaja dolazi Tuckerova želja da se svojim šarmom poigra čak i s progoniteljem.

Tom Waits i Danny Glover

U jednom se trenutku kao njegovi pomagači pojavljuju Tom Waits i Danny Glover, no redatelj im ne dopušta da preuzmu priču: oni su tek mali dodatak Tuckerovoj biografskoj koloristici. Prepun prerijskih prizora koji su hommage pljačkaškim filmovima iz sedamdesetih, s time da u fokusu ostaju karakteri, a ne sami zločini, film ne očarava umjetničkom inovativnošću koliko toplim emocijama i savršenim osjećajem za estetiku. Robert Redford je najavio da je to njegov posljednji film, no gledajući lik koji je odabrao za tu ulogu, više ne možemo biti sigurni u to. Tucker se, naime, nikada nije mogao otresti pljačkanja banki. U 79. godini u samo jednom danu opljačkao ih je četiri, baš kao što se nekako čini da se ni Redford neće moći odreći poriva da se još koji puta pojavi na platnu. I on, poput Tuckera, zauvijek bi mogao raditi svoj posao.