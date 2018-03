Prva žena modernog jazza – Dianne Reeves uskoro u Lisinskom

Ravnopravna nasljednica Sarah Vaughan, Elle Fitzgerald i Billie Holiday, jazz diva našeg doba Dianne Reeves uskoro na pozornici Lisinskog.

Vokalne tehnike koja slušatelje ostavlja bez daha, improvizacijske snage i jedinstvenog spoja jazz i R&B glazbe, osvojila je publiku i kritiku diljem svijeta.

Njen je rad nagrađen sa čak pet nagrada Grammy, od kojih je posljednju primila 2015. za album "Beautiful Life" u kategoriji Najbolji album jazz vokalne glazbe.

"Život je lijep, željela sam proslaviti tu činjenicu koja se često zanemaruje.“, izjavila je tada glazbenica koja je na popis pjesama uvrstila i obrade pjesama Boba Marleya, Fleetwooda Maca, Marvina Gayea i Ani DiFranco.

Osim po izvedbama vlastitih skladbi i jazz standarada, poznata je i po osebujnim izvedbama skladbi autora drugih žanrova, primjerice Joan Armatrading, Joni Mitchell, Petera Gabriela ili Leonarda Cohena. Snimila je niz albuma s drugim glazbenicima, te dvadesetak vlastitih na kojima su ju pratili slavni jazzisti poput Clarka Terryja, Phila Woodsa, Tootsa Thielemansa, Bobbyja Hutchersona, Jamesa Moodyja, Joshue Redmana, Joea Williamsa ili Herbieja Hancocka. Rodom iz Detroita, odrasla u Denveru, glazbeni je talent nasljedila od obitelji. Njezin otac bio je pjevač, majka trubačica, a bratić čuveni klavijaturist, skladatelj i producent George Duke. Studirala je na Sveučilištu u Coloradu nakon čega se preselila u Los Angeles gdje je započela glazbenu karijeru uz Stanleya Turrentinea i Lennyja Whitea.

"Tijekom odrastanja sam bila zaljubljena u nekoliko glazbenika, uključujući Eddieja Kendricksa iz Temptationa. Voljela sam Marvina Gayea - on mi je bio sve, odmah sam se zaljubila u njegov glas. S njim me krajem sedamdesetih upoznao moj dečko Spencer Bean koji je svirao gitaru u njegovom bendu.", izjavila je Dianne.

Uspjeh je postigla i na filmskom platnu, ulogom u filmu Georgea Clooneya "Good Night, And Good Luck" u kojem je otpjevala standarde pedesetih kao "How High the Moon", "I've Got My Eyes on You" ili "Straighten Up and Fly Right": "George je ozbiljan radnik. Ne skriva se iza maske, s njim je sve jasno. Jednom sam ga upitala zašto je odabrao baš mene. Odgovorio mi je da njegova teta Rosemary obožava moju glazbu. Iznenadila sam se koliko se razumije u jazz glazbu."

Dobitnica je počasnih doktorata najuglednijih svjetskih glazbenih institucija Berklee College of Music i Juilliard School, a ove će joj godine biti uručena posebna nagrada SAD-a - titula "jazz majstora", najviša i najuglednija koju jazz glazbenik može osvojiti.

Reeves će u Lisinskom pjevati u pratnji svojega kvarteta koji čine iskusni jazz glazbenici - Peter Martin na glasoviru, Romero Lubambo na gitari, Reginald Veal na basu i Terreon Gully na bubnjevima.

"Poseban se plamen upali kada se zaljubiš u glazbenika. Pretpostavljam da se bolje razumijete jer je kreativnost vaša zajednička pokretačka snaga. Muškarci čine većinu u mom bendu. Ponekad razina testosterona postane previsoka, no znamo kako si međusobno ostaviti prostora."

To će biti drugi koncert Dianne Reeves u Zagrebu, a treći u Hrvatskoj. Prvi put nastupila je 2008. na Jazzarella festivalu u u Zagrebačkom kazalištu mladih, a drugi puta 2010. na Valamar Jazz Festivalu u Poreču.

"Cijeli život volim i upoznajem glazbu s raznih krajeva svijeta. Moji albumi su jedno, a nastupi uživo nešto potpuno drugo, to je improvizacija. U velikom dijelu programa radim ono što želim, što osjećam u tom trenutku. Melodija jednostavno dolazi iz mene i samo je nadograđujem", izjavila je o svojim koncertima.“

Na pozornicu Lisinskog zakoračit će 20. ožujka. Ulaznice možete nabaviti na www.lisinski.hr te na blagajni Dvorane.