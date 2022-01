Proustovi romani potakli su kreatora da izmisli prvi smoking za žene

Prva modna kolekcija pod imenom Yves Saint Laurent, ili jednostavnije i svima znano YSL, na pistama se pojavila prije punih 60 godina. U subotu 29. siječnja šest pariških muzeja odat će počast kreatoru koji je istinski inovator mode 20. stoljeća velikom izložbom nazvanom “Yves Saint Laurent aux Musées”, a koja ostaje otvorena do polovice svibnja i čini se kao prava pozivnica za kulturno-modni izlet u Grad Svjetlosti.

Izložbe će biti otvorene u šest pariških muzeja: u Muzeju moderne umjetnosti Centru Pompidou, u Orsayu, Nacionalnom muzeju Pabla Picasa, Muzeju Yvesa Sainta Laurenta i Louvreu, a sve slijede jedinstvenu koncepciju. Bit je, naime, u inspiraciji koju je veliki kreator tražio i nalazio u tim muzejima i načinu na koji je djela velikih slikara pretočio u svoja umjetnička djela – kreacije visoke mode. Princip izložbe najjednostavnije je objasniti na slavnim Mondrianovim haljinama, koje će biti izložene uz slike koje su ih inspirirale, a riječ je o kolekciji šest koktel-haljina nastalih prema djelima Pieta Mondriana.

Naoko jednostavne ravne haljine, dužine do koljena, dizajnirane su u tri osnovne boje, u kombinaciji s bijelim prazninama i crnim crtama, baš kao što je to činio nizozemski majstor sa svojim slikama. Te su Mondrianove haljine osvojile svijet nakon što se jedna od njih 1965. pojavila na rujanskoj naslovnici francuskog izdanja Voguea, a na ovu su parišku izložbu stigle iz poznatih svjetskih muzeja (poput Rijksmuseuma u Amsterdamu, V&A muzeja u Londonu te Metropolitana u New Yorku), u kojima se čuvaju.

I ostali muzeji prikazat će modne kreacije s djelima koja su ih inspirirala, slikama Picassa, Matissea, Bonnarda i Dufyja. U Muzeju moderne umjetnosti uz Dufyjevu sliku “The Electricity Fairy” (iz 1937.) stajat će tri spektakularne svilene haljine, dok će se u Orsayu moći vidjeti Laurentova fascinacija djelima Marcela Prousta, koji je Laurenta potaknuo na izum Le Smokinga, prvog smokinga za žene.