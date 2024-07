Ovogodišnji Cinehill zatvorit će u Veneciji nagrađeni film o nadasve humanoj vampirici koja odbija piti krv

Još od ere nijemog filma i "Nosferatua" preko Coppolina "Drakule" i "Intervjua s vampirom" pa sve do "Sumraka", popularnost vampira na filmu ne jenjava. No i da se u stotinu puta ispričanoj priči može pronaći nov, svjež i zanimljiv ugao, dokazuje nam film "Vampirica mekog srca traži suicidalnu osobu", koji će zatvoriti ovogodišnji Cinehill festival.

Dražesno gotičarsko ostvarenje Kanađanke Ariane Louis-Seize premijeru je doživjelo na lanjskom Venecijanskom filmskom festivalu, na kojem je redateljica i nagrađena, da bi zatim poharalo svjetske festivale uz opće odobravanje publike. Film, usput budi rečeno, sniman na kanadskom francuskom, simpatična je pripovijest o vampirici Sashi (divna Sara Montpetit), koja unatoč svojih 68 godina izgleda i ponaša se kao tinejdžerica. Ali nježna Sasha crna je ovca svoje krvožedne obitelji umnogome nalik čudnovatoj obitelji Addams jer, naime, odbija ubijati ljude iako bez njihove krvi ne može preživjeti.

Posljedica je to nesretnog incidenta iz djetinjstva kada je na njezinoj rođendanskoj proslavi klaun postao večera, nakon čega joj je dijagnosticiran PTSP i nikada joj nisu narasli očnjaci, a njezini majka i otac bili su osuđeni puniti joj hladnjak svježom krvlju svojih lovina. U očajničkom pokušaju da svoju kćer dozovu pameti, Sashini roditelji prestali su je hraniti te su je poslali na preodgoj tetki Denise (Noémie O'Farrell), no humana Sasha pronaći će alternativni put – suicidalnu osobu koja će pristati da je Sasha ubije. Igrom slučaja, ta je osoba jednako poput nje neprilagođen ljudski tinejdžer Paul (Félix-Antoine Bénard), a kakva će to nespretna mladenačka ljubav između njih procvjetati, moći ćete vidjeti ove nedjelje u Kinu Sanjkalište na Petehovcu.