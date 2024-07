Kako je jedan pas zbog prijestupa zaradio smrtnu kaznu i završio na Europskom sudu

Nakon što je nultog dana Cinehill festivala, u utorak, dokumentarac našeg čuvenog alpinista Stipe Božića "Dhaulagiri Express" dupkom napunio gledalište u park-šumi Golubinjak, festival je sinoć i službeno otvoren. U Kinu Sanjkalište posjetitelji našeg jedinog gorskog filmskog festivala tako su mogli uživati u dvije projekcije – upravo u Cannesu nagrađenom "Čovjeku koji nije mogao šutjeti" Nebojše Slijepčevića te sasvim netipičnoj sudskoj komediji, filmu "Pas na sudu" švicarsko-francuske redateljice Laetitije Dosch.

O toj smo gorko-slatkoj pripovijesti temeljenoj na stvarnom slučaju uoči projekcije razgovarali i s Dosch, koja u svom filmu i glumi, i to idealističnu i revnu odvjetnicu Avril Lucciani, braniteljicu psa Cosmosa, kojem zbog višestrukih prijestupa – prijeti smrtna kazna.

– Ideju za ovaj film dobila sam kada sam čula za jedan slučaj u kojem je pas, koji je tri puta ugrizao čovjeka, bio osuđen na smrt. Oko toga podigla se velika prašina, pisale su se peticije i održavali prosvjedi, a sve je završilo i na Europskom sudu za ljudska prava. Naravno, na sudu nije bio sam pas, već njegov vlasnik, ali to me nagnalo da promišljam o tome na koji način kao društvo tretiramo životinje. Budući da se, u pravnom smislu, životinje tretiraju kao objekti, za razliku od ljudi dopušteno ih je ubiti, odnosno uništiti – kazala nam je Dosch, velika ljubiteljica životinja i aktivistica koja u svom radu uživa pronalaziti različite načine kako bi istraživala teme poput ekologije i našeg odnosa prema prirodi, ali i feminizma i ljudskih prava.

Zato se odlučila, otkriva nam, ovaj film režirati kao komediju, ne bi li humorom uspjela privući što veću publiku, ali pritom je nagnati da promisli i o ozbiljnijim temama.

"Pas na sudu" svoju je premijeru doživio ove godine na Cannesu, u kategoriji Un Certain Regard, a pas Kodi, koji u filmu tumači prijestupnika Cosmosa, osvojio je i posebnu nagradu Palm Dog za najbolju pseću glumačku izvedbu. No budući da je snimanje s životinjama obično vrlo zahtjevan zadatak, upitali smo Laetitiju Dosch kako se Kodi, nekadašnji lutalica, snašao na setu?

– Najprije, bilo mi je jako drago i zapravo vrlo važno što je Kodi osvojio nagradu Palm Dog. To je simpatična nagrada i može se činiti smiješnom, no za mene ima i dublje značenje, zato što Kodija doista smatram ravnopravnim članom glumačkog ansambla. Njegovo ime nalazi se na plakatu filma kao i u odjavnoj špici, i što se mene tiče, on je jedan od glumaca. Kodi je na setu bio sjajan i odlično je odigrao svoju ulogu. Naravno, nije za nju bio plaćen, honorar su dobili njegovi treneri, no potrudili smo se da se zbilja dobro zabavi, brinuli se za njega i plaćali ga poslasticama! – otkrila nam je Dosch, čiji film, ako ste propustili otvaranje, imate priliku na Cinehillu pogledati i u petak u Bijelom kinu.

I idućih dana očekuje nas pravi planinsko-filmski maraton pa danas slijedi grčka "Životinja", ovih dana itekako aktualna drama o surovoj realnosti masovnog turizma, a zatim i "Zelena granica", čuvene poljske redateljice Agnieszke Holland. Kontroverzna drama o izbjeglicama iz Sirije i Afganistana na putu prema boljem životu u njezinoj rodnoj Poljskoj izazvala je bijes konzervativaca, ali i diljem cijele Europe veliko zanimanje publike i odobravanje kritičara. Na rasporedu u petak je i na Berlinaleu nagrađeni hibridni igrani dokumentarac "Faruk" turske redateljice Asli Özge, koji prati borbu njezina 95-godišnjeg oca protiv rušenja zgrade u kojoj desetljećima živi, a u subotu "Priča o Eduardu Limonovu" redatelja Kirilla Serebrennikova, biografsku pripovijest o burnom životu osebujnog ruskog pisca, političara i disidenta kojeg majstorski tumači Ben Whishaw.

Festival će u nedjelju završiti dodjelom nagrada, ali i projekcijom jednog od najsimpatičnijih filmova u žanru vampirskog filma – kanadsko-francuskom crnom komedijom "Vampirica mekog srca traži suicidalnu osobu", romantičnom pričom o nježnoj vampirici Sashi, koja unatoč nagovaranju svoje krvožedne obitelji odbija piti krv i u potrazi za osobom koja želi svjesno pristati na smrt zapravo pronalazi ljubav svog života. No uz više od 90 filmova koje će ove godine ugostiti Cinehill, tijekom svih festivalskih dana očekuje nas i bogat popratni program – od jutarnje joge, preko edukativnih šetnji šumom, predstavljanja knjiga i susreta s piscima među kojima su i Monika Herceg i Ante Tomić do večernjih tuluma uz poznate DJ-e i posljednjeg dana, koncerta kultnog LET 3.