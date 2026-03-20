promocija u galeriji SUPER KLET

Artikularij nastavlja projekt posvećen Ursuli Le Guin: Stiže 'Ruža vjetrova', a uz nju i izložba šest hrvatskih umjetnica

Ursula Le Guin
Image by Marion Wood Kolisch, 1988 | Courtesy Portland Art Museum
VL
Autor
vecernji.hr
20.03.2026.
u 12:45

Nakon iznimno uspješnog izdanja „Dvanaest smjerova vjetra", Artikularij nastavlja svoj Le Guin projekt. Zamišljeni književno-vizualni duet time se proširuje novom zbirkom priča koja produbljuje tematski i estetski raspon jedne od najvažnijih autorica suvremene književnosti, a izdanje koje je na natječaju Hrvatska lijepa knjiga odabrano među dvanaest najljepših knjiga objavljenih u 2025. godini dobiva svoj par

Artikularij, prevoditeljsko-izdavački projekt posvećen promicanju suradnje u književnom prevođenju i povezivanju književnosti s likovnom umjetnošću, najavljuje promociju hrvatskog izdanja zbirke priča „Ruža vjetrova” američke autorice Ursule K. Le Guin, uz popratnu izložbu hrvatskih umjetnica.

Događanje će se održati u Zagrebu, 2. travnja 2026. u galeriji SUPER KLET s početkom u 19 sati. 

Nakon iznimno uspješnog izdanja „Dvanaest smjerova vjetra”, na čijim je promocijama i izložbama diljem Hrvatske sudjelovalo više stotina ljudi, a koje je gotovo rasprodano u rekordnom roku, Artikularij nastavlja svoj Le Guin projekt. Zamišljeni književno-vizualni duet time se proširuje novom zbirkom priča koja produbljuje tematski i estetski raspon jedne od najvažnijih autorica suvremene književnosti, a izdanje koje je na natječaju Hrvatska lijepa knjiga odabrano među dvanaest najljepših knjiga objavljenih u 2025. godini dobiva svoj par. 

"Ruža vjetrova"
Foto: PR

Artikularij su pokrenule Andrea Rudan i Ivana Miloš, književne prevoditeljice, umjetnice i urednice, s jasnom idejom: prevesti i u vizualno inovativnom formatu objaviti knjige koje su neopravdano izostale s domaće scene. Njihov rad temelji se na uvjerenju da književnost nije samo tekst, već prostor susreta između jezika, umjetnosti i čitatelja koji nastaje dijeljenjem. 

"Ruža vjetrova"
Foto: PR

Zbirka priča „Ruža vjetrova”, izvorno objavljena 1982. godine, jedna je od ključnih knjiga Ursule K. Le Guin. Dvadeset priča podijeljenih u šest poglavlja nazvanih po smjerovima vjetra ne funkcionira kao klasična žanrovska cjelina, već kao suptilno isprepleten sustav unutarnjih i vanjskih krajolika. Le Guin ovdje ne gradi spektakularne svjetove, ona ih otkriva u i među nama. Dok smo u „Dvanaest smjerova vjetra” putovali kroz Svemir i otkrivali njegova najčudesnija mjesta, u „Ruži vjetrova” nastavljamo svoju svemirsku ekspediciju, ali s fokusom na otkrivanju našeg unutarnjeg svemira. U „Ruži vjetrova” granice identiteta su fluidne, priroda je ravnopravna sugovornica, a pripovijedanje se kreće između znanstvene fantastike, fantastike i intimne, nerijetko poetske proze. 

"Ruža vjetrova"
Foto: PR

Vizualni identitet knjige rezultat je suradnje sa šest hrvatskih umjetnica koje su ilustrirale šest poglavlja zbirke: Agata Lučić, Laura Martinović, Daria Čičmir Marković, Klara Rusan, Klasja Habjan i Hana Tintor.

Svaka umjetnica razvija vlastiti ciklus radova unutar jednog smjera, stvarajući kontinuirani vizualni narativ koji ne ilustrira tekst doslovno, nego ga interpretira i produbljuje. Za niz ilustracija planiran je i tisak u maloj umjetničkoj ediciji u tehnici rizografije, čime se projekt širi izvan formata knjige. 

"Ruža vjetrova"
Foto: PR

Kao i prethodno izdanje Artikularija, „Ruža vjetrova” nastaje kroz suradnju – prijevod, uredništvo, dizajn i ilustracije oblikovani su kao zajednički proces, u kojem se književnost i vizualna umjetnost ravnopravno isprepliću. Ovaj projekt ne donosi samo knjigu, nego i model rada koji je sporiji, pažljiviji i kolektivniji. 

Promocija knjige i izložba ilustracija održat će se 2. travnja 2026. u galeriji Super Klet u Zagrebu s početkom u 19 sati, gdje će posjetitelji imati priliku upoznati autorice, vidjeti originalne ilustracije i kupiti knjigu i/ili printeve ilustracija. 

Artikularij ovim izdanjem nastavlja svoju misiju objavljivanja književno i estetski ambicioznih knjiga koje istovremeno potiču čitanje, suradnju i umjetničku razmjenu. 

Zagreb: Predstavljanje krimića Ivice Ivaniševića "Nešto na žlicu"
Ivica Ivanišević predstavio novi krimić

'Pitao sam Nesbøa zašto su skandinavske knjige tako krvave, odgovorio je da mu je čudno da mu to prigovara jedan Hrvat'

U njegovom romanu "Nešto na žlicu" sadašnjost se izmjenjuje s vremenom okupacije i oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, prožet je humorom, domaćom kuhinjom i nizom nezgrapnih likova. Ivica Prtenjača na zagrebačkoj promociji romana kazao je da se divno zabavio čitajući ga i smijao se na glas, pa čak malo i zavidio autoru na nekim rješenjima

Arheološka senzacija

Djeca na igralištu naletjela na sjedeći kostur! Gledao je prema zapadu, je li živ pokopan?

U francuskom gradu Dijonu arheologe zbunjuje niz kostura pokopanih u sjedećem položaju. Najnovije otkriće, koje su slučajno ovog tjedna pronašla djeca, otvara stara pitanja o bizarnim pogrebnim ritualima Gala koja potiču jezive sumnje. I ranije ovog mjeseca u blizini su nađeni slični nalazi. Svi ukopi datiraju iz razdoblja između 300. i 200. godine prije Krista, iz vremena kada su tim područjem vladali Kelti

