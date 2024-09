NINA FERIĆ, jedina skladateljica iz Hrvatske koja je sinoć osvojila čak dvije srebrne medalje na Global Music Awards za ovu godinu

Global Music Awards je poznato međunarodno glazbeno natjecanje koje daje legitimitet visoko talentiranim umjetnicima, a ujedno je prepoznat i kao zlatni pečat odobrenja u glazbi.

Svake godine Global Music Awards prima stotine prijava iz cijelog svijeta. A glazba dobitnika ovog svjetskog priznanja ističe se na međunarodnoj razini.

Upravo dva takva prestižna i za glazbu izuzetno bitna priznanja osvojila je sinoć Nina Ferić i to dvije srebrne medalje za Outstanding Achievement:

- za skladbu ''Priče iz Hrvatske (Igrale se vile)'' srebrna medalja u kategoriji suvremena klasična glazba

- za skladbu ''Jure i more'', rapsodija za orkestar, srebrna medalja u kategoriji kompozicija (između svih žanrova).

- Možete s pravom biti ponosni na primanje priznanja Global Music Award. Standardi ocjenjivanja su visoki, a dobiti ovu nagradu znači da su umijeće i kreativnost vašeg rada izvanredni. Vaši nagrađeni radovi navedeni su na web stranici Global Music Awards. – poručili su Nini iz Global Music Awarda.

NINA FERIĆ jedina skladateljica iz Hrvatske čije se dvije skladbe nalaze na prestižnom albumu

Nina Ferić, hrvatska skladateljica, jedina je iz Hrvatske koja je osvojila čak dvije nagrade ove godine, a čije su dvije skladbe "Jure i more, rapsodija za orkestar" (Jure and the Sea, Rhapsody for Orchestra) i "Priče iz Hrvatske: Igrale se vile" (Tales from Croatia: Fairies at Play"), uvrštene i na prestižan album „Symphonic Chronicles Vol. III“, izdanje diskografske kuće „Parma Recordings“, etiketa „Navona Records“.

Ninine spomenute skladbe snimio je Janáček Philharmonic Orchestra iz R. Češke pod ravnanjem maestra Jirija Petrdlika.

- Iznimno sam počašćena ovim nagradama i od srca zahvaljujem ocjenjivačkom sudu koji je prepoznao moj rad. Divan je to osjećaj, iznenađena sam, ali uistinu jako ponosna i sretna. Svaka nagrada mi je motivacija, ali ova mi zaista mnogo znači jer dolazi od kolega iz glazbene struke iz cijelog svijeta, a biti među dobitnicima velika je čast jer je konkurencija zaista ogromna. Veliku zahvalu upućujem i svojim producentima Janu Košuliču i Bobu Lordu iz Parma Recordingsa, svim članovima orkestra Janaček Philharmonc i maestru Jirjiju Petrdliku koji je ravnao orkestrom prilikom snimanja. Svi su obavili izvrstan posao. Moje nagrađene skladbe predstavljaju Hrvatsku i svojom tematikom i izričajem, stoga je moje zadovoljstvo još veće, jer je nagrade, u ovom slučaju, dobila i Hrvatska. Hvala svima od srca. – rekla je Nina Ferić.

Radi se o kompilacijskom albumu, objavljenom tijekom ovog ljeta, a album predstavlja 6 suvremenih skladatelja iz cijelog svijeta. Prema riječima izdavača, ovaj album pruža svježu perspektivu i jedinstveni izraz proslavljenoj tradiciji klasične orkestralne glazbe.

Dodatno ako uzmemo u obzir kako od šest skladatelja, četvero dolazi i Amerike, jedan iz Velike Britanije, a Nina Ferić kao ponovno jedina iz Hrvatske i ovog područja, onda je uspjeh dodatno veći.

Međutim, pijanistica i skladateljica, Nina Ferić se nije slučajno našla u klubu odabranih. Krajem prošle godine objavila je svoj album prvijenac, „People, Places, Moments“, a za taj je album osvojila dvije Global Music Awards u prosincu 2022. (dvije brončane medalje u kategoriji „suvremena klasična glazba“, kao instrumentalist i kao „umjetnik koji dolazi“).

Album je objavljen u izdanju diskografske kuće Parma Recordings, a izvršni producent je bio Bob Lord, čiji je rad 2020. i 2021. bio prepoznat i nagrađen nominacijom za Grammy.

Bob je također glazbeni producent WILD SYMPHONY, orkestralne suite koju je skladao autor broj 1 bestselera NY Times Dan Brown („Da Vincijev kod“) koja prati istoimenu ilustriranu dječju knjigu objavljenu 2020. Knjiga je objavljena u više od 40 zemalja svijeta.

I dok je tada, prije samo dvije godine osvojila nagradu kao umjetnik koji dolazi, čini se kako je Ninino vrijeme već itekako došlo jer biti uvršten na popis svjetskih suvremenih skladatelja, samo je pokazatelj kako je Nina svojim trudom i talentom, itekako na dobrom putu.

- U svim tekstovima koji govore o albumu, Hrvatska se posebno spominje, upravo zbog mog sudjelovanja i na to sam jako ponosna. Uz mene, na albumu su uključeni skladatelji iz Amerike: Tyler Goodrich White, Peter Dickson Lopez, Lawrence Mumford i Samuel A. Livingston, kao i David Eccott iz Velike Britanije. Album je predstavljen i u izdanju Gramophone Journal, časopisu koji je najrelevantniji i najcjenjeniji časopis o novim izdanjima klasične glazbe. Moja skladba "Jure and the Sea" izabrana je za službeno predstavljanje albuma i puštena u cijelosti na radio postaji WAVE-FM (Virginia, SAD). - rekla je Nina Ferić, pritom ne krijući veliku želju a to je suradnja s hrvatskim orkestrom koji bi izveo njene skladbe.

Inače „Priče iz Hrvatske“ zamišljen je kao jedan ciklus koji će se sastojati od desetak skladbi s hrvatskim folklornim elementima ili će biti vezane uz neke legendarne ili stvarnije hrvatske priče.

''Igrale se vile'' je tek prva skladba iz tog ciklusa i predstavlja legende i vilinske priče Dalmatinske zagore ali i Gorske Hrvatske.

- Radim već i na drugim djelima, sigurno će tu biti i Bilogora, Dalmacija, Slavonija, Istra, odnosno neke legende i priče iz tih krajeva. - dodala Nina.



Iako je Ninin talent više prepoznat izvan granica Hrvatske, Nina uvijek u svim svojim suradnjama priča i piše upravo o svojoj domovini iz koje crpi najviše motivacije i inspiracije za pisanje skladbi.

Upravo iz želje da svijet što bolje upozna njenu zemlju, Nina je sama napravila i video spotove za ove dvije uvrštene skladbe:

Jure and the Sea, Rhapsody for Orchestra (Jure i more, rapsodija za orkestar)

Tales from Croatia: Fairies at Play (Priče iz Hrvatske: Igrale se vile)