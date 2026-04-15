Nakon 15 mjeseci obnove pogledajte kako sada izgleda splitska vila najslavnijeg hrvatskog kipara

Početkom 2025. godine započeli su radovi energetske obnove zgrade Galerije Meštrović, zbog čega je njezin izložbeni prostor sa stalnim postavom bio nedostupan posjetiteljima tijekom 15 mjeseci.

Najavljeno otvorenje stoga će zasigurno izazivati poseban interes, osobito među stranim posjetiteljima koji u turističkoj sezoni intenzivno posjećuju Meštrovićev muzej u Splitu. Naime, izložbom “Meštrovićeva kuća u Splitu / prostor života i umjetnosti”, koja se otvara 20. travnja u Galeriji Meštrović u Splitu, Muzeji Ivana Meštrovića obilježavaju ponovno otvorenje ovog prostora nakon obnove. Postav se prostire kroz izložbene dvorane, trijem, Atelijer za glinu i vrt.

Autorica i kustosica izložbe Maja Šeparović Palada uspostavlja dijalog prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kroz suodnos arhitekture, stalnog postava Galerije, obitelji Meštrović i današnjeg posjetitelja.

Prikaz tijeka gradnje kuće te pomno birana djela iz fundusa i pohrane Muzeja Ivana Meštrovića, predmeti ukućana, arhivska građa i dokumentacija, arhivske fotografije, rijetka filmska građa, te pisana korespondencija kao dašak prošlosti barem djelomično uprizoruju nekadašnji život obitelji Meštrović.

Likovni postav koji oblikuju Antun Sevšek i Damir Gamulin uvodi posjetitelja u izložbene cjeline i faze gradnje kuće, ilustrirajući zanimljive prizore koji su gotovo zaboravljeni u proteklih sto godina od kada je Meštrović krenuo u svoj pothvat. Izložba ima i kreativni i multimedijalni karakter: digitalna izdanja novinskih članaka, animirani film te dokumentarnu filmsku građu koja kroz video mozaik prikazuje obitelj Meštrović i njihove prijatelje u Splitu.

Susret autentične ostavštine Meštrovićevih i novih načina interpretacije i prezentacije te iste umjetnosti u kojoj sudjeluju i neki suvremeni autori (Jasmin Ćemanović, Dragan Đokić, Ivan Svaguša Svaig) ujedinjuje ova zanimljiva i sveobuhvatna izložba koja nas podsjeća zašto je Meštrovićev genij toliko izniman.

Obiteljsku vilu Meštrović započinje graditi 1931. godine, nakon što je prethodnih godina otkupljivao zemljišta na splitskim Mejama. Gradnja je trajala desetljeće, a obitelj je koristi od 1932. Vila je građena na način da lijevo i desno krilo budu u službi obiteljskog života i stvaranja, a središnji dio za izlaganje umjetnikovih djela. Svojom impresivnošću, smještajem na obroncima Marjana s pogledom na more, kaskadnim terenom, ogradnim zidovima te brončanim vratnicama iza kojih se prostire pogled na stepenište koje vodi do dojmljivog arhitektonskog zdanja izvedenog prema nacrtima samog Meštrovića ostavlja bez daha, kako onda, tako i danas.

Iako obitelj u njoj nije boravila dulje od desetljeća, jer ih je prekinula tadašnja talijanska okupacija Splita te Meštrovićev odlazak, a potom i pritvaranje u ustaškom zatvoru u Zagrebu i odluka o napuštanju domovine, ona je simbol Meštrovićeve veze sa Splitom u kojem je započeo svoje školovanje i kojem se vraćao kad god je mogao. Osim toga, Galerija Meštrović – danas muzejska jedinica u sastavu Muzeja Ivana Meštrovića znak je Meštrovićeve ostavštine hrvatskom narodu kojem Darovnicom iz 1952. godine među ostalim daruje ovu nekretninu i 132 umjetnine. Iznimne vizije, i još vrijednije izvedbe arhitekture, hortikulture i umjetničkih djela koja se čuvaju u Galeriji Meštrović, Ivan Meštrović u Splitu ostavlja jedinstven spomenik kulture čija će vrijednost i važnost sada biti približena javnosti i ovom izložbom.

Danas, u očima posjetitelja i javnosti, Galerija Meštrović prepoznata je kao jedna od najljepših kulturnih riznica i pozornica u Splitu i šire, no njezino je značenje mnogo dublje, što će ova izložba svojim slojevitim prikazom i potvrditi.