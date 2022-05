Dominik Sedlar

Moj otac je neizlječivi patriot i mržnja koju iskazuju prema njemu mi je neshvatljiva

”U New York sam došao u školu s jedanaest godina i od tada tamo uglavnom provodim najviše vremena, ali tata me već i prije, dok mi je bilo šest godina, vodio u Ameriku, koja me očarala i od tada me najviše zanima. Više se osjećam kao Amerikanac nego kao Hrvat jer me Amerika oblikovala”, kaže Sedlar