Većina zagrebačkih kulturnih ustanova ipak otvara vrata u jesenskoj sezoni

Većina zagrebačkih kulturnih ustanova otvara svoja vrata na početku jesenske sezone, najavila je novinarima u Muzeju suvremene umjetnosti pročelnica Gradskog ureda za kulturu Milana Vuković Runjić.

– 18. rujna ćemo raspisati i Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu koji će biti otvoren do 19. listopada. Poziv smo prilagodili pandemiji, pa molimo sve koji se misle javiti da uzmu u obzir programe koji se mogu odvijati uz epidemiološke preporuke. Također bi trebali spomenuti i alternativne prostore u kojima se mogu izvoditi njihovi programi. Mislili smo i na samostalne umjetnike, pa ćemo ih uputiti na suradnju sa zagrebačkim ustanovama u kulturi koje će im otvoriti vrata i to bez naknade, dakle besplatno – poručila je Milana Vuković Runjić.

– Dvoranu Lisinski čeka obnova, ali se nadamo da će biti gotova do početka studenoga. Zagrebačka filharmonija će dio koncerata odraditi u alternativnim prostorima kao što su to HNK u Zagrebu, park Maksimir i crkva sv. Križa u Sigetu. Od kazališta svi započinju sezonu, osim Gavelle i Komedije. Gavella bi trebala sanirati oštećenja do početka 2021. godine, a što se tiče radova na pokusnoj dvorani, oni bi trebali početi krajem ove godine i završiti do sredine sljedeće godine. Kazalište Komedija će sanirati dimnjak i trebalo bi otvoriti vrata publici početkom listopada. Što se tiče dječjih kazališta, ona imaju problem jer u njih ne mogu odlaziti organizirane školske grupe, ali može odlaziti građanstvo. Stoga apeliram da roditelji dovode djecu na predstave i na matineje čiji će broj biti i povećan – rekla je pročelnica.

Rekla je i da je većina muzeja u Zagrebu otvorena.

– Izložba Lovre Artukovića planirana za Umjetnički paviljon bit će preseljena u Modernu galeriju. Arheološki muzej će svoje izložbe održavati na alternativnim prostorima, a Hrvatski školski muzej po školama. U Klovićevim dvorima nedavno je otvorena izložba Zlatka Kesera, a početkom lipnja počela je sanacija pročelja kina Europa. Za uređenje interijera izrađuju se projekti, radove očekujemo početkom 2021. godine. Budi se i zagrebačka festivalska scena i to zbog festivala kao što su Animafest i Zagrebdox koji će biti održavani u Studentskom centru – rekla je Milana Vuković Runjić spomenuvši da rade i Centri za kulturu, baš kao i sve knjižnice.

– Još tjedan dana traje natječaj KIC-a Zagrebačka muza za autorice i autore inspirirane temom zagrebačkih potresa – rekla je pročelnica promovirajući natječaj koji će s 36.000 kn bruto nagraditi tri autorice ili autora za književno-umjetnička djela vezana za Zagreb i njegove stvarne ili izmišljene junake.

Ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt čija ustanova obilježava 140. rođendan Miroslav Gašparović rekao je da je nedavno u dijelu muzeja koji nije oštećen potresom otvorena izložba Svjetlana Junakovića, ali to ne znači da je otvoren Muzej.

– Otvorenje stalnog postava još ćemo čekati. No, u planu su gostujuće izložbe u osječke i riječke muzeje, a otvorit ćemo i izložbu Protreseni Zagreb – rekao je Gašparović.