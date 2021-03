Ljudi su kao korov, gdje ih se stavi, tu će i rasti

3. Jako mi je stalo

Foto: IMDb

Marla je karijeru izgradila kao skrbnica, i to varajući državu i obitelji starijih ljudi za koje redovito dobiva potvrde da nisu u stanju brinuti se za sebe. Tako je pod njezinu skrb došla i Jennifer, no to će se pokazati kao pogreška budući da je ona majka ruskog mafijaša. Dinamičan film s neobičnom antijunakinjom koji na trenutke ipak zastrani u nerealne rasplete pojedinih situacija.

Krimi-komedija, V. Britanija, SAD, 118 min

Režija: J Blakeson

Glumci: Rosamund Pike, Peter Dinklage