Koliko je ispravno ili krivo protumačena moja kritika Baby Lasagne?

Protekli tjedan pokazao je da je "moguće biti prorok u svojoj kući", ali da je koji put možda bolje od te misije odustati jer će te putem razvlačiti fanovi Baby Lasagne i prikriveni protivnici kojih uvijek ima. Dakako, radi se o pobjedi Baby Lasagne na Dori s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" koja je u nedjelju navečer bacila u trans domaću zajednicu sklonu toj pjesmi bez obzira na to što su se tjednima prije javljali i glasovi kojima se pjesma nije sviđala. Ne mislim pritom na redikula Lovrena.

Bio je tu i moj glas, jer sam prije mjesec i pol dana, kada su objavljene pjesme s Dore, napisao da je pjesma loša i da mi se uopće ne sviđa. Nisam bio jedini u tome, ali ovih kojima se pjesma sviđala bilo je očito više. I to uopće nije problem, jer zašto bi bio problem da se nekome, pa makar i glazbenom kritičaru, neka pjesma ne sviđa? Problem je nastao kad su nakon pobjede Baby Lasagne neki po internetu standardnom metodom zamjene teza i proizvoljnih izmišljotina pokušavali iskonstruirati "poraz" rock-kritičara koji je tvrdio da pjesma ne valja, a eto, pobijedila je na Dori, da bi se potom pojavile i glasine da je dotični kritičar, tj. ja, promijenio svoje mišljenje i da mu se sad, nakon pobjede Baby Lasagne, pjesma odjednom "sviđa".

Ni jedno ni drugo, naravno, nije bilo točno i samo pokazuje koliko smo se srozali u javnoj komunikaciji u kojoj se ne čita što se piše i što se tvrdi, nego se izmišljaju neprijatelji, skandali i teorije zavjere te pokušava pribiti na križ nekoga tko misli drugačije, u ovom slučaju kontra euforije koja je zahvatila sve u vezi s Baby Lasagnom. Marko Purišić izuzetno je simpatičan i želim mu sve najbolje na Eurosongu, jer ovdje nije problem u tome što misli neki glazbeni kritičar, nego ono što se kasnije pokušavalo prodati kao vijest iako je očita bilo fake news.

Jer sam upravo prošle nedjelje na ovom istom mjestu ponovio da mi se pjesma ne sviđa, ali i prognozirao da će vjerojatno navečer pobijediti, što se i dogodilo, a što nema veze s vrijednošću pjesme, nego općom obljubljenošću dotičnog songa. Je li dobro to što je Baby Lasagna spojio dva kupljena sempla i od njih napravio svoju pjesmu, dapače veliki hit, koji je 1/1 preslika pjesama "There's A Party In My Head" Paina i singla "Espectro" španjolskog DJ-a Adriana de la Vege, ostaje pitanje. A možda u današnje vrijeme olakog korištenja istih semplova, melodijskih linija u refrenu i kompjuterskog kolažiranja to zaista više nikome nije problem. Ali možda i postane problem ako se Vega – koji se nekom eurosongovskom španjolskom portalu javio s porukom da se konzultira s pravnicima o autorskim pravima u vezi pjesme – osjeti oštećenim u korištenju sempla koji su i on i Baby Lasagna kupili na istoj stranici Splice za iste novce i navodno ga obojica imaju pravo koristiti.

Uglavnom, navukao sam bijes negativnom kritikom svima omiljene pjesme koja se nije smjela propitkivati, ali bilo je zanimljivo. Pozvali su me i u emisiju Otvoreno HTV-a u ponedjeljak navečer, gdje sam večer nakon pobjede na Dori i upoznao Marka Purišića.

Prije televizijske emisije na jednom portalu pojavio se kratki namjenski tekst da su "tipa koji je tvrdio da Lasagna ima najgoru pjesmu pozvali u Otvoreno da govori o Dori". Dodajući, "na dan finala objavio je na portalu Večernjeg lista članak naslova "Pobijedio ili ne, Baby Lasagna je poput fast fooda, jednostavnog i efikasnog". U tom je tekstu pisao da "nije teško prognozirati pobjedu Baby Lasagne". Međutim, u članku naslova "Glazbeni kritičar o Dori: Let 3 će teško ponoviti uspjeh Mame ŠČ, Kedžo nije za Eurosong" od 4. siječnja ove godine imao je drugačije mišljenje. U tom je članku komentirao sudionike ovogodišnje Dore, među njima i Baby Lasagnu. "Rezervna pjesma ušla je u konkurenciju Dore nakon odustajanja od Zsa Zse, ali bi bilo bolje da nije. Mada je autor sam rekao da ima tremu pa ga je možda trebalo poslušati, ova varijacija davnih Dead Or Alive nedvojbeno je najlošija pjesma ovogodišnje Dore", napisao je u tom tekstu."

Pokušaj montiranja nepostojećeg sadržaja sasvim je jasan, jer nije drugačije mišljenje da neka pjesma ne valja od onog da može pobijediti, što s vrijednošću same pjesme nema nikakve veze. Ali ima veze s ukusom masovne publike.

U Otvorenom sam morao spomenuti da se radi o spoju dva poznata sempla iz kojih je pjesma "Rim Tim Tagi Dim" nastala, što odavno znaju mnogi kao i ja. No dan-dva nakon toga još jedan portal našao se pozvan prozivati me, ovaj put zato što sam navodno promijenio mišljenje u Otvorenom. Bilo je to paradoksalno; dok su me njegovi fanovi masovno prozivali da napadam omiljenog im Baby Lasagnu, drugi su prigovarali da ga ne napadam dovoljno.

I jedno i drugo bilo je, dakako, potpuno pogrešno i senzacionalističko lovljenje u mutnom. Niti sam Marka Purišića ikada napadao niti sam ga branio, samo sam pisao o onome što se događalo, nadam se argumentirano. Ponavljam opet: jedno je "poslovni uspjeh" pjesme koja očito dira žice Eurosonga, masovne publike i ima velike šanse na Eurosongu, a drugo je sama pjesma i način kako je napravljena. Zato, Marku sve najbolje u Švedskoj i s problemima stranog copyrighta za pjesmu, a meni ostaju domaći hejteri.