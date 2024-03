HRVOJE HORVAT

Film “One Love” o Bobu Marleyu tipična je hollywoodska priča

Koliki je bio Marleyev utjecaj sredinom sedamdesetih, najbolje pokazuje činjenica da su se vodeće zvijezde poput Rolling Stonesa i Erica Claptona prebacile na reggae u pjesmama poput “Cherry Oh Baby” s albuma “Black and Blue” ili u Claptonovoj obradi “I Shot The Sheriff”, ali na mnogo estradniji način od The Clasha i sličnih koji su puno prirodnije i dublje shvaćali smisao i poruku novootkrivene glazbe Jamajke