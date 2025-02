Kćer slavoljuba Penkale nije htjela prati zube, pa je osmislio mehaničku četkicu

I dok Hrvatski povijesni muzej čeka cjelovitu obnovu od potresa, koja bi trebala biti završena u lipnju sljedeće godine, prostor za izlaganje ustupila im je Međunarodna zračna luka Franjo Tuđman, gdje je jučer otvorena Muzejska zona putničkog terminala. Na prvoj izložbi u ovom ekskluzivnom prostoru možete vidjeti dvadesetčetvero hrvatskih velikana iz svijeta znanosti, kulture, politike i sporta, a postav nosi i simboličan naziv "ZVIJEZDE HRVATSKE POVIJESTI: Nebo im je granica. Upoznaj ih!".

Muzejska zona, smještena u dijelu putničkog terminala Zračne luke Franjo Tuđman, neposredno nakon sigurnosne kontrole, prvi je ovakav koncept na našim prostorima. Ovaj interaktivni postav u kojemu nalazimo sportaše poput Dražena Petrovića ili Mate Parlova, zatim političara Stjepana Radića i obitelji Zrinski, umjetnika kao što su Milka Trnina i Dušan Vukotić, a naposljetku i velikih znanstvenika poput Nikole Tesle, Ruđera Boškovića i Vladimira Preloga, u zračnoj će luci biti izložen maksimalno devet mjeseci, otkrila je Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja.

- Iznimno je važno da, vremenu u koju smo zatvoreni za javnost, imamo prostor u kojemu možemo izlagati jer se manevar za djelovanje - kako nama, tako i ostalim muzejskim kolegama - uvelike smanjio nakon potresa. Zračna luka Zagreb pružila nam je atraktivni prostor kojega ćemo moći dugoročno koristiti, odnosno gdje ćemo prikazati teme i osobe koje su važne za hrvatsku povijest, ali nas, s druge strane, i promoviraju u svijetu budući da kroz zračnu luku ne prolaze samo domaći, već i međunarodni putnici. Sam koncept izložbe zamišljen je tako da posjetitelje potakne na razmišljanje o tome što sve simbolizira Lijepu našu, točnije jesu li svjesni da na u svom koferu zapravo nose Hrvatsku - bio to dres Luke Modrića, penkala ili mehanička četkica za zube koju je Penkala izmislio jer njegova kćerka nije htjela prati zube, možda neki Meštrovićev suvenir ili su vam pak u sigurnosnoj kontroli skenirali otisak prsta - to su štikleci s kojima želimo upoznati posjetitelje, ali i hrvatske građane kojima su ove stvari možda previše svakodnevne, pa ih pretjerano ni ne intrigiraju, točnije ne razmišljaju dublje o njihovim korijenima. Upravo je zato važno da su osobe, priče i događaji iz duge i bogate povijesti hrvatskog naroda pronašli svoje privremeno utočište na mjestu koje svakodnevno posjećuju tisuće putnika iz cijeloga svijeta - rekla je Matea Brstilo Rešetar, a okupljenima se obratio i predsjednik Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb, Huseyin Bahadir Bedir.

- S dubokim poštovanjem prema instituciji koja čuva i promovira kulturno i povijesno nasljeđe Hrvatske, luka Franjo Tuđman s ponosom otvara svoja vrata Hrvatskom povijesnom muzeju. Ovo strateško partnerstvo obogaćuje iskustvo putnika te omogućuje milijunima posjetitelja iz cijelog svijeta da se upoznaju s bogatom hrvatskom baštinom, istovremeno jačajući prepoznatljivost hrvatske povijesti, identiteta i kreativnosti na globalnoj razini. Time Zagreb postaje dio međunarodne kulturne mreže, pridružujući se svjetskim metropolama poput Pariza, gdje su zračne luke već uspostavile slične suradnje s kulturnim institucijama - istaknuo je Huseyin Bahadir Bedir, koji je s ravnateljicom Hrvatskog povijesnog muzeja potpisao sporazum o suradnji, temelj za sve buduće projekte koji doprinose promociji Hrvatske u svijetu.

Iako se Muzejska zona nalazi u dijelu zračne luke do koje nije moguće doći bez sigurnosne kontrole, posjet ovoj interaktivnoj izložbi bit će omogućen svim zainteresiranim građanima, najavila je Matea Brstilo Rešetar.

- U skorijoj budućnosti planiramo na mjesečnoj bazi organizirati ture za manje grupe posjetitelja koji, iako možda nigdje ne putuju, žele posjetiti izložbu hrvatskih velikana. Ipak, kako je za dolazak do izložbe potrebno proći razne sigurnosne kontrole, plan tura treba biti odobren od strane Zračne luke Zagreb, a kada se to dogodi, javnost će biti pravovremeno obaviještena o terminima tura. Također, organizirat ćemo i edukativne radionice o hrvatskim velikanima poput bana Josipa Jelačića i Ivane Brlić-Mažuranić koje će voditi naš pedagoški odjel, a u tijeku je i razvoj aplikacije koja će svima omogućiti virtualno razgledavanje izložbe - objasnila je Matea Brstilo Rešetar.

Voditelj programa svečanog otvorenja bio je Frano Ridjan, glazbenim izvedbama skladbi "Zašto?" Dore Pejačević te "Snešice" Franje plemenitog Lučića počastili su nas mazzosopranistica Dina Jularić Ivančić i pijanist Krešimir Starčević, a Cristiana Rotolo i Giovanni Meseri, baletni par iz Hrvatskog narodnog kazališta, upotpunio je umjetnički doživljaj uz skladbu Nikole Berse, "Na žalu", koju je također izveo Krešimir Starčević. Autorice izložbe "ZVIJEZDE HRVATSKE POVIJESTI: Nebo im je granica. Upoznaj ih!" su Magdalena Vrbanec i Iva Katarina Vukičević, kustosice Hrvatskog povijesnog muzeja, a projekt Muzejske zone, kao i likovni postav prve izložbe, potpisuje Nikolina Jelavić Mitrović, dok vizualni identitet i ilustracije potpisuje dizajnerski studio Kazinoti & Komenda.

Jučerašnjem svečanom otvorenju prisustvovali su ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić, zastupnica Hrvatskog sabora Majda Burić, predsjednik Uprave MZLZ-a Husseyin Bahadir Bedir i ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja Matea Brstilo Rešetar, kao i brojni drugi muzejski ravnatelji koji su s osmijehom na licu pozdravili ovu suvremenu inicijativu i projekt kojega podržava Ministarstvo kulture i medija.