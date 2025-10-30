Jeste li spremni za povratak u Hawkins? Izašao je trailer za 'Stranger Things'

Nakon više od tri godine čekanja, Netflix je konačno objavio službeni trailer za petu i posljednju sezonu globalnog fenomena "Stranger Things", a s njim i datume izlaska koji će obilježiti kraj 2025. godine. Epsko finale bit će podijeljeno u tri dijela: prvi dio, koji sadrži četiri epizode, stiže 26. studenog, drugi dio s tri epizode bit će božićni poklon obožavateljima 25. prosinca, dok će veliko finale, posljednja epizoda serije, biti dostupno na samu Staru godinu, 31. prosinca. Sretnici u odabranim kinima u SAD-u i Kanadi finale će imati priliku pogledati i u na velikom platnu.

Radnja sezone nastavlja se u jesen 1987. godine, godinu dana nakon što su pukotine iz Upside Down svijeta ostavile ožiljke na Hawkinsu. Više ništa nije normalno, grad je pod vojnom karantenom, a kretanje stanovnika je ograničeno uz nadzor "Big Brother" kamera. Naši heroji ujedinjeni su s jednim ciljem - pronaći i ubiti Vecnu. Misiju dodatno komplicira činjenica da vlada intenzivno lovi Eleven (Millie Bobbie Brown) prisiljavajući je da se ponovno skriva...

Peta sezona najavljena kao i kao najambicioznija i najveća do sada, s budžetom koji se procjenjuje na 40 do 50 milijuna dolara po epizodi. Izvršni producent Shawn Levy naglasio je da akcija i vizualni efekti nadilaze sve do sada viđeno, a kreatori serije, braća Duffer opisali su sezonu kao osam blockbustera.

Što se finale više bliži, teorije obožavatelja su brojnije no ikad, a izlazak trailera s genijalno odabranom pjesmom "Who Wants To Live Forever" grupe Queen potaknulo je žustre rasprave. Jedno od ključnih pitanja je sudbina Max (Sadie Sink). Mnogi vjeruju da će preživjeti, ali bi mogla ostati povezana s Vecnom, potencijalno postajući oružje protiv njega ili njegovo novo tijelo. Također se nagađa da bi se Vecnine žrtve, uključujući i Eddieja, mogle vratiti u nekom obliku, možda kao dio njegove vojske. Will Byers (Noah Schnapp) imat će središnju ulogu, a njegova povezanost s Upside Down svijetom mogla bi kulminirati, a potvrđeno je da ćemo saznati više o njegovoj seksualnosti i osjećajima prema Mikeu (Finn Wolfhard).

Deset godina čekanja bliži se kraju, a čini se da možemo očekivati pravu poslasticu. Kako su braća Duffer najavila, ova sezona sprinta od samog početka!