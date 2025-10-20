Naši Portali
proglašeni pobjednici

Grand Prix 34. Dana hrvatskog filma dodijeljen 'Mirotvorcu'

20.10.2025.
09:39

Veliku nagradu festivala osvojio je film Ivana Ramljaka o Josipu Reihlu-Kiru, dok je nagradu za režiji u nagradu publike ponio Fiume o morte! Igora Bezinovića

34. Dani hrvatskog filma zaključeni su proglašenjem pobjednika te dodjelom nagrada filmovima natjecateljskog programa.

Veliku nagradu za najbolji film festivala, odnosno Grand Prix, stručni žiri u sastavu David Gašo, Tanja Lacko i Jasenko Rasol dodijelio je dugometražnom dokumentarnom filmu Mirotvorac redatelja Ivana Ramljaka u produkciji Factuma.

Autorska upornost, izbjegavanja političke jednostranosti i pametna organizacija činjenica, dokaznih materijala i svjedočanstava, ovo djelo čini zaista važnim filmskim i političkim ostvarenjem, stoji u obrazloženju žirija. 

Strukovnu nagradu za najbolju režiju Veliki žiri dodijelio je Igoru Bezinoviću za raskošno i neočekivano režiran film Fiume o morte!, koji predstavlja filmsko iskustvo koje se gleda nekoliko puta s užitkom i svježinom. Nagradu za najbolji scenarij dobili su Drago
Hedl, Hrvoje Zovko i Ivan Ramljak za film Mirotvorac.

Ivor Lapić nagrađen je u kategoriji najbolje fotografije za rad na filmu Fleka Sare Alavanić, a za najbolju glazbu nagrađeni su Hrvoje Nikšić i Giovanni Maier za film Fiume o morte!.

Sara Gregorić dobitnica je nagrade za najbolju montažu u filmu Lekcije mog tate Dalije Dozet, dok je za oblikovanje zvuka dokumentarnog filma Gorana Devića Paviljon 6 nagrađen Ivan Zelić.

Nagrada za specijalni umjetnički doprinos u kategoriji glume dodijeljena je ex aequo Labini Mitevskoj i Maku Tepšiću za glavne uloge u filmu Grčke marelice Jana Krevatina. Za autentičnost koja nadilazi fikciju, stvarajući vizualne metafore krhkosti nagrada u polju scenografije uručena je grupi autora animiranog filma Psihonauti Nike Radasa. 

Tibor Đurđev dobitnik je Nagrade „Jelena Rajković“ koju Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata namjenjuje redateljima do 30 godina starosti. Žiri u sastavu David Gašo, Iva Ivan i Višnja Skorin u filmu Žive slike prepoznao je pažljivo oblikovan vizualni jezik, u kojem se svaki kadar doima kao pažljivo komponirani tableau, kao i atmosferu koja istovremeno djeluje intimno i sugestivno. 

Nagradu za etiku i ljudska prava članovi Vijeća za etiku i ljudska prava Nataša Jokić-Begić, Marina Novaković Matanić i Danko Plevnik dodijelili su filmu Renate Poljak Šume šume, nježnoj i hrabroj odi starosti – pravu da u poznim godinama nosimo vlastito viđenje svijeta i povijesti, bez isprika i bez fusnota (…) odi ženama koje u sebi spajaju „muški“ i „ženski“ princip (…) odi želji za slobodom u svakom smislu.

Glas Koncila Nagradom „Zlatna uljanica“, prema ocjeni žirija u sastavu Marijana Jakovljević, Danijel Labaš, Ivan Ožegović, Luka Tripalo, Marina Katinić Pleić i Domagoj Polanščak, ovjenčao je filmsko ostvarenje Gorana Devića Paviljon 6, višestruko pozitivan paradoks koji odsijeva prirodnom toplinom i dramskom razigranošću, vjerojatno najzrelijem domaćem umjetničkom osvrtu na „novo normalno“. 

Nagradu publike, s prosječnom ocjenom 4,86 osvojio je film Fiume o morte! u produkciji Restarta.

Po završetku svečane dodjele nagrada prikazani su filmovi Mirotvorac i Fiume o morte!.

