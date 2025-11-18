Dva hrvatska filma nominirana za europski Oscar u najvažnijim kategorijama!

Danas je Europska filmska akademija objavila nominacije za još devet kategorija 38. Europskih filmskih nagrada, koje su europski ekvivalent Oscaru. Nominacije su rezultat glasovanja 5.400 članova Europske filmske akademije. Još jedna runda nominacija bit će objavljena sljedeći tjedan, nakon čega će članovi Akademije glasati za dobitnike nagrada. Pobjednici će biti proglašeni na svečanoj dodjeli nagrada 17. siječnja 2026. u Berlinu, a među nominiranima su i dva hrvatska filma!
Najvažnija kategorija europskog filma godine uključuje pet nominacija za igrane filmove, kao i nominirane filmove iz kategorija „Europski dokumentarni film“ i „Europski animirani film“ koji se također natječu za kategoriju „Europski film“. To su, redom:
POSLIJEPODNJE SAMOĆE (TARDES DE SOLEDAD) (Španjolska, Francuska) – dokumentarni film, redatelj Albert Serra, producenti Albert Serra, Montse Triola, Pedro Palacios, Luís Ferrón, Ricard Sales i Pierre-Olivier Bardet
ARCO (Francuska) – animirani film, redatelj Ugo Bienvenu, producenti Félix de Givry, Sophie Mas, Natalie Portman i Ugo Bienvenu
PAS BOŽJI (DIEVA SUNS) (Latvija, Sjedinjene Američke Države) – animirani film, redatelji Raitis Ābele i Lauris Ābele, producenti Raitis Ābele, Kristele Pudane i Giovanni Labadessa
FIUME O MORTE! (Hrvatska, Slovenija, Italija) – dokumentarni film, redatelj Igor Bezinović, producenti Vanja Jambrović, Tibor Keser, Erica Barbiani i Marina Gumzi
TO JE BIO SAMO NESRETAN SLUČAJ (UN SIMPLE ACCIDENT) (Francuska, Iran, Luksemburg) – igrani film, redatelj Jafar Panahi, producenti Philippe Martin, Jafar Panahi, Christel Henon i Sandrine Dumas
MALA AMELIE (AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES) (Francuska) – animirani film, redatelji Maïlys Vallade i Liane-Cho Han, producenti Edwina Liard, Nidia Santiago i Henri Magalon
OLIVIA I NEVIDLJIVI POTRES (L'OLÍVIA I EL TERRATRÈMOL INVISIBLE) (Španjolska, Francuska, Belgija, Švicarska, Čile) – animirani film, redateljica Irene Iborra Rizo, producenti Mikel Mas Bilbao, Ramon Alòs, Irene Iborra Rizo, Eduard Puertas Anfruns, Jean-François Le Corre, Mathieu Courtois, Hugo Deghilage, Vincent Tavier, Nicolas Burlet i Bernardita Ojeda
RIEFENSTAHL (Njemačka) – dokumentarni film, redatelj Andres Veiel, producenti Enzo Maaß i Sandra Maischberger
SENTIMENTALNA VRIJEDNOST (AFFEKSJONSVERDI) (Norveška, Francuska, Danska, Njemačka, Švedska) – igrani film, redatelj Joachim Trier, producenti Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar, Juliette Schrameck, Nathanaël Karmitz, Elisha Karmitz, Fionnuala Jamison, Sisse Graum Jørgensen, Lizette Jonjic, Janine Jackowski, Jonas Dornbach, Maren Ade, Atilla Salih Yücer i Lars Thomas Skare
SIRĀT (SIRÂT) (Španjolska, Francuska) – igrani film, redatelj Oliver Laxe, producenti Domingo Corral, Oliver Laxe, Xavi Font, Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar, Esther García, Oriol Maymó, Mani Mortazavi i Andrea Queralt
PJESME ZEMLJE, KOJA POLAKO GORI (ПІСНІ ЗЕМЛІ, ЩО ПОВІЛЬНО ГОРИТЬ) (Ukrajina, Francuska, Danska, Švedska) – dokumentarni film, redateljica Olha Zhurba, producenti Darya Bassel, Anne Köhncke i Kerstin Übelacker
ZVUK PADANJA (IN DIE SONNE SCHAUEN) (Njemačka) – igrani film, redateljica Mascha Schilinski, producenti Maren Schmitt, Lucas Schmidt i Lasse Scharpen
PRIČE IZ ČAROBNOG VRTA (POHADKY PO BABICCE) (Češka, Slovačka, Slovenija, Francuska) – animirani film, redatelji David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar i Jean-Claude Rozec, producenti Martin Vandas, Alena Vandasová, Juraj Krasnohorský, Henrieta Cvangová, Kolja Saksida, Jean-François Le Corre i Mathieu Courtois
GLAS HIND RAJAB (Francuska, Tunis) – igrani film, redateljica Kaouther Ben Hania, producenti Nadim Cheikhrouha, Odessa Rae i James Wilson
S HASANOM U GAZI (Njemačka) – dokumentarni film, redatelj Kamal Aljafari, producenti Kamal Aljafari i Flavia Mazzarino
Europski dokumentarni film:
POSLIJEPODNJE SAMOĆE (TARDES DE SOLEDAD) (Španjolska, Francuska) – redatelj Albert Serra
FIUME O MORTE! (Hrvatska, Slovenija, Italija) – redatelj Igor Bezinović
RIEFENSTAHL (Njemačka) – redatelj Andres Veiel
PJESME ZEMLJE, KOJA POLAKO GORI (Ukrajina, Francuska, Danska, Švedska) – redateljica Olha Zhurba
S HASANOM U GAZI (Njemačka) – redatelj Kamal Aljafari
Europski animirani film:
Ova nagrada dodjeljuje se u suradnji s CARTOON, Europskom asocijacijom za animirane filmove.
ARCO (Francuska), redatelj Ugo Bienvenu
PAS BOŽJI (DIEVA SUNS) (Latvija, SAD), redatelji Raitis Ābele i Lauris Ābele
MALA AMELIE (Francuska), redatelji Maïlys Vallade i Liane-Cho Han
OLIVIA I NEVIDLJIVI POTRES (Španjolska, Francuska, Belgija, Švicarska, Čile), redateljica Irene Iborra Rizo
PRIČE IZ ČAROBNOG VRTA (Češka, Slovačka, Slovenija, Francuska), redatelji David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar i Jean-Claude Rozec
Europski redatelj:
Yorgos Lanthimos za BUGONIA
Oliver Laxe za SIRĀT
Jafar Panahi za TO JE BIO SAMO NESREĆAN SLUČAJ (UN SIMPLE ACCIDENT)
Mascha Schilinski za ZVUK PADANJA (IN DIE SONNE SCHAUEN)
Joachim Trier za SENTIMENTALNA VRIJEDNOST (AFFEKSJONSVERDI)
Europska glumica:
Leonie Benesch u KASNA SMJENA
Valeria Bruni Tedeschi u DUSE
Léa Drucker u CASE 137
Vicky Krieps u VOLI ME NJEŽNO
Renate Reinsve u SENTIMENTALNA VRIJEDNOST
Europski glumac:
Sergi López u SIRĀT
Mads Mikkelsen u POSLJEDNJI VIKING
Toni Servillo u LA GRAZIA
Stellan Skarsgård u SENTIMENTALNA VRIJEDNOST
Idan Weiss u FRANZ
Europski scenaristi:
Santiago Fillol i Oliver Laxe za SIRĀT
Jafar Panahi za TO JE BIO SAMO NESRETAN SLUČAJ
Mascha Schilinski i Louise Peter za ZVUK PADANJA
Paolo Sorrentino za LA GRAZIA
Eskil Vogt i Joachim Trier za SENTIMENTALNA VRIJEDNOST
Europsko otkriće – Prix FIPRESCI:
Ova nagrada se dodjeljuje u suradnji s FIPRESCI, Međunarodnom federacijom filmskih kritičara, redatelju za prvi cjelovečernji igrani film. Odbor sastavljen od FIPRESCI članova i stručnjaka koje imenuje Europska filmska akademija odlučuje o šest nominiranih filmova.
DOBRE DJEVOJKE (KAJ TI JE DEKLICA) (Slovenija, Italija, Hrvatska, Srbija), redateljica Urška Djukić
SJENA MOGA OCA (Ujedinjeno Kraljevstvo, Nigerija), redatelj Akinola Davies Jr
O PADU (Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal), redateljica Laura Carreira
JEDAN OD ONIH DANA KADA HEMME UMIRE (Turska, Njemačka), redatelj Murat Fıratoğlu
SAUNA (Danska), redatelj Mathias Broe
ISPOD SIVOG NEBA (POD SZARYM NIEBEM) (Poljska), redateljica Mara Tamkovich
Nagrada za mladu europsku publiku:
ARCO (Francuska), redatelj Ugo Bienvenu
SLUČAJNO SAM NAPISAO KNJIGU (VÉLETLENÜL ÍRTAM EGY KÖNYVET) (Mađarska, Nizozemska), redateljica Nóra Lakos
BRAĆA I SESTRE (LA VITA DA GRANDI) (Italija), redateljica Greta Scarano