Dror Mišani "Nestao" - Krimić u kojem je istražitelj čovjek, a ne superpolicajac

"Prvi slučaj Avrahama Avrahama" piše na naslovnici kriminalističkog romana "Nestao" Drora Mišanija (Fraktura, urednica Sanja Jovičić, prijevod Laila Špajc, 19,90 eura). I prvi je to kriminalistički roman koji se događa u Izraelu i u kojem susrećemo policijskog istražitelja kojeg svi zovu Avi. Ono što je posebno intrigantno u ovom romanu jest posvemašnji nedostatak akcije i uzbuđenja na koje smo inače navikli u knjigama ovog žanra, a baš to ovaj roman stavlja na visoko mjesto najboljih krimića koji su se pojavili u zadnjih dvadesetak godina.

Fraktura je već objavila odličan i nagrađivani Mišanijev roman "Tri", a sada pred čitatelje donosi istinsku poslasticu žanra, jer riječ je o trilogiji ("Nestao" je u Izraelu objavljen još 2011.) koja je prevedena na više od dvadeset jezika i zbog koje je ovaj autor stekao status hit-autora. Ono što je posebno zanimljivo jest to da je Mišani ujedno i prevoditelj i znanstvenik koji se specijalizirao za povijest detektivskih romana, a baš je tu osobinu dao i svom glavnom junaku. Avi tako tvrdi da u svakoj knjizi, filmu ili epizodi kriminalističke serije zna gdje je policija pogriješila i što je u priči pogrešno pa tako u jednom razgovoru "secira" prvi roman kraljice krimića Agathe Christie.

No to je tek podtekst u priči u nestalom tinejdžeru kroz koju Mišani zapravo vrlo podrobno opisuje kako izgledaju policijske istrage. Mnogo je tu pokušaja i promašaja, mnogo sumnji i strahova te još više nekolegijalnosti među istražiteljima i pokušaja da se na račun kolega postignu bodovi za napredovanje. Najbolji dio romana svakako su stranice koje donose razmišljanja samog glavnog istražitelja i njegovu nevjericu kada se otkrije tko mu je sve na ispitivanjima govorio laži. To Avrahama Avrahama čini čovjekom, a ne superpolicajcem i ta realistična nota romana zapravo je vrlo uzbudljiva, tim više jer do prije samog kraja priče dobro skriva moguće razrješenje. No i na tom kraju piše: "Nastavlja se" i zapravo nismo sigurni u ponuđeno rješenje.