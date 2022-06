Stiže nam ljubavni roman koji je oduševio Baraca Obamu

„Pačinko je moćna priča o izdržljivosti i suosjećanju.“ Ovu je opasku o romanu "Pačinko" zapisao bivši američki predsjednik Barac Obama. I ne bi to bilo nimalo čudno, jer upravo je on primimjerice među glavnim "krivcima" za platerni uspjeh knjige "Sapiens: kratka povijest čovječanstva" izraleskog znastvenika Yuvala Hararija, ali ovog puta Obama piše o ljubavnom romanu koji uskoro stiže i pred hrvatske čitatelje.

A "Pačinko" je poput bajke o siromašnoj ribarevoj kćeri i naočitom strancu započinje ovaj roman epskog opsega o korejskoj obitelji, koju će prilike prisiliti da se trajno naseli u Japanu. Na ribljoj tržnici u Busanu 1932. bogati mešetar Koh Hansu zagleda se u mladu i neiskvarenu Sunju, i među njima plane ljubav. Ali Sunja uskoro otkriva da je trudna, a Hansu oženjen i otac triju kćeri. Razočarana, prihvaća bračnu ponudu boležljivog pastora s kojim ubrzo otputuje u Osaku. Njezin odlazak iz rodne Koreje, koju više nikada neće vidjeti, pokrenut će lavinu događaja što će odjekivati desetljećima i utjecati na sudbinu sljedećih naraštaja.

"Pačinko" je nagrađivana povijesna, višegeneracijska saga o korejskoj dijaspori u Japanu – zainichi Korejcima, koja se proteže od japanske okupacije Koreje 1910. do kasnih osamdesetih godina prošlog stoljeća. U zanosan obiteljski narativ upletene su potresne sudbine brojnih likova, njihove ljubavi i gubici, ambicije i razočaranja, njihove pobjede i porazi. Min Jin Lee sigurnom nas rukom vodi, kako zagušljivim uličnim tržnicama i siromašnim korejskim getima, tako i blještavim pačinko-salonima, u kojima zveckaju fliperi i novac, i moćnim kriminalnim yakuza podzemljem, ispisujući raskošnu dramu o identitetskim i moralnim postavkama dvaju naroda na vjetrometini burnog dvadesetog stoljeća.

Auitorica romana je Min Jin Lee, suvremena američka autorica korejskoga podrijetla. Rođena je u Seulu 1968. godine, a u Ameriku je zajedno s obitelji emigrirala kad joj je bilo sedam godina. Diplomirala je pravo i niz godina radila kao korporativna odvjetnica. Od 2007. do 2011. živjela je u Japanu. Njezine kratke priče, Motherland (2002.) i Axis of Happiness (2004.) nagrađene su na natječajima The Missouri Reviewa i Narrative Magazinea, a kao romanopisac debitirala je 2007. godine djelom "Free Food for Millionaires", koje je postalo nacionalni bestseler. Bila je dobitnica stipendije Njujorške zaklade za umjetnost i Zaklade Guggenheim. Njezin drugi roman, "Pačinko" (2017.), dospio je u finale „National Book Awarda“ za fikciju, bio drugoplasirani za „Dayton Literary Peace Prize“ te osvojio nagradu Medici Book Cluba. Roman je ovjenčan i priznanjima kritike uglednih časopisa poput The Guardiana i The New York Timesa, Esquirea, Chicago Reviewa of Books i BBC-ja. Djelo je prevedeno na više od trideset jezika.

Na hrvatski jezik roman je prevela Mirna Čubranić, a objavljuje ga izdavačka kuća Hena com.