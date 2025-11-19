BOGAT PRODAJNI DIO 31. SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI - VIŠE OD TRIDESET TISUĆA NASLOVA, GOTOVO TRISTO NAKLADNIKA, UZ POPUSTE OD 10 DO 70 POSTO

Više od 35 tisuća naslova 300-tinjak nakladnika, uz popuste od 10 do 70 posto, bit će ponuđeno posjetiteljima u prodajnom dijelu ovogodišnjeg 31. Sa(n)jma knjige u Istri koji se održava u pulskom Domu hrvatskih branitelja od 28. studenog do 7. prosinca. Uobičajeno i ove će godine u ponudi biti knjige iz najrazličitijih područja, a osim izdanja domaćih nakladnika, posjetitelji će moći pronaći i knjige na talijanskom i engleskom jeziku. Uz etablirana nakladnička imena, među izlagačima je i veliki broj novih malih nakladnika koji će se okupiti upravo na pulskom Sajmu. I ove godine dolazi Splitski kantun koji okuplja 20-ak malih izdavača iz Splita i okolice, a svoja će izdanja predstaviti i gosti iz Šibenika i šibenskog kraja koji su partneri 3. Histrokozmosa. Posebnost ovogodišnje sajamske ponude su i brojni noviteti, a jedna je od novosti ovogodišnjeg prodajnog dijela 31. Sa(n)jam knjige u Istri je i AntikvariArt.

Smješten u plavom salonu Doma hrvatskih branitelja AntikvariArt posjetiteljima nudi knjige iz antikvarijata pulskog Kluba-knjižare Giardini 2, „Terezinog antikvarijata“ legendarne pulske knjižarke Tereze Pulja, te Littere i antikvarijata Zorana Šimunića. U ponudi su i ilustracije ilustratora: Agate Lucić, Aleksandra Mrkonjića – Fettija, Dominika Vukovića, Elene Kiss, Hectora Salazara, Ivane Pipal, Klare Rusan, Ksenije Tomičić, Luane Brhanić, Martine Gašparović, Olega Morovića, Petra Šćulca, Petre Mišan, Raoula Marinija, Roberta Paulette, Stefana Černija, Vanje Juričića i Vedrana Štimca.

- Tu se nalaze i publikacije hrvatskih muzeja i galerija i njihov „gift program“, kao i knjige iz područja umjetnosti – stripa, glazbe, likovne i kazališne umjetnosti, fotografije i filma, a posebno mjesto imaju i „knjige – ljepotice“ koje su objavili Artikularij, Amaranthine books i drugi nakladnici. Bit će tu i veliki izbor knjiga na engleskom jeziku iz područja kulture, umjetnosti, dizajna i arhitekture koje će se moći kupiti po povoljnim cijenama. Uz izbor ponude iz muzejskih prodavaonica u AntikvariArtu će se moći kupiti i ručno rađeni „kaputići“ za knjige koje izrađuje Ivana Bolković, dizajnerica iz Pule poznata po svojim heklanim torbicama brenda Bolkica, kaže Vlatka Balinčić voditeljica podaje Sa(n)jma knjige u Istri.

Novo mjesto na Sajmu ima i dječji odjel koji se ove godine nalazi na pozornici centralne dvorane Doma hrvatskih branitelja, a u ponudi je veliki izbor slikovnica i knjiga za djecu i mlade. Tradicionalno u centralnoj dvorani svoje knjige predstavljaju veliki izdavači, a tu je i najveći izbor knjiga iz područja književnosti, kao i beletristike te izdanja inozemnih izdavača.

Crveni salon rezerviran je za knjige iz područja publicistike kao i knjige za osobni razvoj, a središnje mjesto uz glavnu sajamsku pozornicu zauzimaju i knjige svih autora ovogodišnjeg Sajma.

U predvorju Doma branitelja posjetitelji će moći pronaći veliki izbor priručnika, kuharica, turističkih i putnih vodiča, kao i drugih tzv. „praktičnih knjiga“.

- Posebne novosti posjetitelje očekuju i u „dvorani portreta“ nadomak fontane koja se pretvara u novo mjesto sajamskih susreta i okupljanja uz program Histrokozmos. Ovdje će, naime, biti smještene knjige iz područja Histrice, knjige istarskih izdavača i autora iz Istre, kao i onih koji su temama vezani uz Istru. Tu će svoje mjesto imati i Klaster IQ Krešimira Juričića s vinima istarskih i šibenskih vinara. Pripremili smo i posebno dizajnirane čaše za vino s logom Sajma koje će se nuditi u prodaji, te će posjetitelji, uz mogućnost kupnje vina u bocama i buteljama, moći kupiti i kušati i vino „na dec“ te u okružju literature zastati i opustiti se uz vrhunska vina istarskih vinara. Među njima su i vina vinara koji će pratiti predstavljanja autora Histrokozmosa. U ovom programu istarske vinare predstavljaju Marko Geržinić s malvazijom (Geržinić vina), Valentina Zigante s teranom (Zigante Vero) i David Diković s roseom (Vina Diković), a enološku scenu Šibenika i šibenskog kraja u histrokozmosovom programu Kap u kamenu predstavljaju šibenski vinari Filip Baraka (Vinarija Baraka) i Juraj Sladić (Vinarija Testament), a sa svojim stručnim preporukama bit će tu i sommelijeri Hrvatskog sommelier kluba, kaže Lara Manzin Grganja, voditeljica prodaje i jedna od koordinatorica Histrokozmosa.

Tijekom cijelog Sajma posjetiteljima su za sve potrebne informacije i preporuke dostupni informatori uz knjigu - knjižarka Tereza Pulja, Hana Kolić Peranić, Manuel Manzin i Magdalena Špoljarić, a voditeljice prodaje ističu da se prodajni dio Sajma realizira uz veliki trud i rad studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Radno vrijeme Sajma u Domu hrvatskih branitelja je od 9 do 21 sat.

Više informacija dostupno je na službenoj web-stranici i društvenim mrežama Sa(n)jam knjige u Istri (Facebook, Instagram).