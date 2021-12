Avanture karlovačke braće dostojne su Indiane Jonesa

Život Karlovčana Mirka i Steve Seljana dostojan je filma na tragu Indiane Jonesa. Ta su braća među prvim pustolovima koji su se uputili u proučavanje dalekih kultura pa su dobar dio života proveli u Africi i Južnoj Americi, u kojoj je na putovanju kroz prašumu pod misterioznim uvjetima život izgubio Mirko Seljan.

Dobar dio svoje ostavštine darovali su i Etnografskom muzeju u Zagrebu, čija je izložba, nakon Zagreba, sada postavljena i u karlovačkoj Galeriji Vjekoslav Karas.

Fotografije života u Etiopiji i Južnoj Americi, bilježnice zapisa o kulturama koje su sretali, pisma nadležnim vlastima u tim zemljama, geografske karte, sablje, koplja i odjevni predmeti dio su zbirke koju su Seljani dali Etnografskom muzeju i koja se može pogledati do sredine veljače. Potom se postav seli u Južnu Ameriku, kako je najavila Marija Živković, autorica izložbe, jer u tom dijelu svijeta vlada veliki interes za život i djelo karlovačke braće, koja su tamo i preminula.

Ovi veliki istraživači najplodniji su hrvatski putopisci izvaneuropskih krajeva iz prvih desetljeća 20. st.

Nakon gimnazije Mirko Seljan ide na služenje vojnog roka u Rumunjsku, nakon čega se zaposlio u Budimpešti pa u Petrogradu, odakle je pješice krenuo u Pariz! Za to putovanje 1898. osvojio je naslov Champion of Globetrotter, jer je put prešao za samo 110 dana. Za to je vrijeme Stevo plovio svjetskim morima.

Zajedno odlaze u Etiopiju, borave na dvoru cara Menelika, kojem svojim širokim obrazovanjem pomažu u modernizaciji države pa i jedno naselje dobiva ime po njima – Seljanville. Upetljali su se i u Burski rat protiv Britanaca, držali su predavanja po Europi, a 1903. odlaze u Južnu Ameriku. Istražuju slapove Sete Quedas, tok rijeke Aquapei i ležišta salitre u Čileu. Peruanska vlada angažira ih kao konzultante na izgradnji puta koji bi spajao nizinska područja s obalom. U jednoj takvoj istraživačkoj ekspediciji kroz Peru Mirko pogiba 1913., nakon čega i plan vlade da izgradi put kroz Amazonu pada u vodu. Stevo nastavlja istraživati rude, osniva obitelj u Minas Geraisu, gdje i umire 1936.