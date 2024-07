Autor ‘Malog princa’ preživio je pad u Saharu, ali nestao je u misiji kao ratni pilot

“Kad noću budeš gledao nebo, činit će ti se da se sve zvijezde smiju jer na jednoj od njih ja stanujem, jer ću se na jednoj od njih ja smijati. Ti ćeš imati zvijezde koje znaju da se smiju!”

Zasigurno znate kako je ove riječi Mali princ izgovorio pilotu u Sahari tik prije njihova rastanka, a ako je vjerovati malome dječaku sa šalom koji stanuje na asteroidu B-612 sa svojom ružom, možda se i sam autor “Malog princa” Antoine de Saint-Exupéry, već osamdeset godina, nakon što je misteriozno nestao 31. srpnja 1944., smije na jednoj od sjajnih zvijezda.

Antoine de Saint-Exupéry rođen je na samome koncu 19. stoljeća, 29. lipnja 1900. u Lyonu, kao treće od petero djece francuske aristokratske obitelji koju je prva tragedija pogodila kada je otac, vikont Jean de Saint-Exupéry, doživio moždani udar. Antoine tada nije imao ni četiri godine, obitelj Saint-Exupéry postala je “osiromašena aristokracija”, a majka Marie s djecom se preselila u dvorac Saint-Maurice-de-Rémens. Bio je to dvorac njihove tete, no ondje su djeca provela samo dio mladosti jer neko su vrijeme također boravili u dvorcu La Môle u Provansi, koji je u 18. stoljeću posjedovala obitelj iz koje dolazi majka Marie.

Drugi tragičan događaj uslijedio je kada je Antoine imao 17 godina, a bila je to smrt najmlađeg sina u obitelji, petnaestogodišnjeg Françoisa, koji je preminuo od reumatske groznice. Antoine je do samoga kraja stajao uz krevet svoga voljenog brata, a godinama poslije taj je događaj opisan u “Malome princu” kao lagan i miran odlazak dječaka kovrčave plave kose – poput one kakvu je imao François.

Osim pisanja, koje je do izražaja došlo kasnije, Antoine je imao još jednu ljubav, a bilo je to letenje, u koje se zaljubio sa samo 12 godina, kada je prvi put sjeo u avion. Učenje mu nije bila jača strana, prijemni ispit za mornaričku akademiju 1918. nije prošao, pa je iduće tri godine proveo na studiju arhitekture. Njegova avijatičarska karijera službeno je počela u prosincu 1921. godine, kada je položio ispit za vojnog pilota, a već 1923. našao se u nesreći iz koje je izašao sa frakturom lubanje. Ipak, odustajanje od letenja nije bilo ni na kraj pameti Antoineu, koji je sada obavljao dužnost poštanskog pilota, a pronašao je još jednu ljubav – pisanje. Brojne zračne avanture inspirirale su njegove romane i priče, a neki kažu kako je znao letjeti sve dok ne pročita roman do posljednje stranice, što pokazuje snagu njegove ljubavi prema letenju, ali i spremnost na izlaganje riziku.

Prva Antoineova novela, koja je 1926. izašla u časopisu Le Navire d’Argent, nosila je naziv “Avijatičar”, a 1927. postao je direktor aerodroma u Sahari te je dvije godine letio na relacijama između Francuske, Španjolske i sjeverne Afrike, što je 1929. dovelo do objave njegova prvoga romana – “Južna pošta”. Iste se godine sada već iskusan pilot seli u Argentinu, gdje, također dvije godine, kao direktor pomaže u uspostavi sustava zračne pošte, a ta je avantura rezultirala još jednim romanom – “Noćni let”, za koji je dobio književnu nagradu Prix Femina.

Njegova sljedeća knjiga, “Vjetar, pijesak i zvijezde”, temeljila se na pokušaju obaranja rekorda 1935., a radilo se o brzini letenja na relaciji između Pariza i Saigona u Vijetnamu, no nakon 20 sati leta on i navigator André Prévot srušili su se u Sahari, gdje ih je nakon četiri dana dehidracije, halucinacija i gladi pronašao i spasio beduin. Osim centralnog događaja nagrađivanih memoara “Vjetar, pijesak i zvijezde”, koji su objavljeni 1939., taj je boravak u pustinji postao i početak najpoznatijeg romana Antoinea de Saint-Exupéryja, “Malog princa”, koji će u SAD-u izaći godinu prije piščeva misterioznog nestanka, a u Francuskoj će biti objavljen tek poslije završetka Drugog svjetskog rata 1946. godine.

Što se tiče njegova ljubavnoga života, Antoine de Saint-Exupéry oženio se samo jednom, a bilo je to nakon njegova boravka u Argentini (1929. – 1931.), gdje je upoznao salvadorsku spisateljicu i umjetnicu Consuelo Suncin de Sandoval, kojom se oženio 1931. godine. Tridesetogodišnja Consuelo iz prvog je braka izašla kao razvedena žena, dok je u drugom ostala udovica, pa je bila na glasu kao problematična boemka, a njezin treći brak, onaj s “letećim piscem”, neće biti bajan baš kao ni oni prethodni. Antoine je zbog prirode svog posla gotovo uvijek izbivao od kuće, a na putu su ga nerijetko tješile brojne žene, no najviše je vremena provodio s francuskom groficom Hélène de Vogüé, koju su zvali Nelly. Upravo ti aristokratski krugovi bili su na neki način nedostižni za Consuelo jer ondje nije bila prihvaćena, a razlog su bile optužbe kako se za Antoinea udala samo zbog titule vikontese.

Brak Consuelo i Antoinea postao je leglo obostranih afera, no nikada se nisu razveli. Ona je uvijek bila njegova muza kojoj je ljubav izražavao riječima na papiru, pa iako je njihov brak do samoga kraja bio buran, Antoine je ružu Maloga princa pisao gledajući upravo krhku i nježnu, ali katkad grubu Consuelo.

Početkom Drugog svjetskog rata Antoine je iza sebe imao nekoliko knjiga, nebrojene pilotske ozljede, brojne afere te je bio prestar da postane ratni pilot, no njegova želja za letenjem bila je toliko velika da je upornim nagovaranjem došao do svog cilja te je letio u izviđačke misije. Trajalo je to otprilike godinu dana prije nego što se preselio u SAD, gdje se zalagao za oslobođenje Francuske od njemačke okupacije. Njegove su nebrojene pilotske ozljede sve više dolazile do izražaja te su utjecale na njegovu pokretljivost, ali 1943. ponovno se uspio vratiti u zrak te je posljednji put poletio 31. srpnja 1944., kada je krenuo u prikupljanje obavještajnih podataka o pokretima njemačkih trupa u dolini rijeke Rhône.

Nakon toga dana nitko ga više nije vidio živog te njegova smrt ostaje nejasna do današnjeg dana jer iako je 1998. pronađena njegova gravirana narukvica, a 2003. ostaci aviona, obitelj Saint-Exupéry htjela je da Antoine pod svaku cijenu ostane heroj koji je poginuo u misiji, a ne pilot koji je počinio samoubojstvo, kako neki nagađaju zbog ostataka zrakoplova na kojima nema tragova borbe.