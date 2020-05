Akustična gitara Kurta Cobaina na aukciji za više od milijun dolara

Aukcijska kuća Julien's Auctions objavila da gitara Martin D-18E koju je Cobain svirao na tom snimanju uživo ide na prodaju zajedno s pohabanom kutijom u čijem je pretincu i kožna vrećica u kojoj je lider Nirvane navodno držao heroin o kojem je bio ovisan zadnjih godina života.

Nirvana je snimila akustični koncert za potrebe MTV-ja u prosincu 1993.

"Gitara ima mjesto u povijesti kao instrument koji je svirao jedan od najutjecajnijih rock glazbenika na jednom od najboljih i najpamtljivijih nastupa uživo", kazao je direktor aukcijske kuće Darren Julien.

Album "MTV Unplugged in New York", na kojemu je najpopularnija izvedba bila Nirvanina obrada Bowiejeve "The Man Who Sold the World", objavljen je nakon Cobainove smrti. Dospio je na prvo mjesto američke top ljestvice i osvojio Grammy.

Svjetski rekord za gitaru na dražbi postavljen je u lipnju prošle godine kad je crni Fender Stratocaster Davida Gilmoura iz Pink Floyda prodan za 3,9 milijuna dolara.