90. izdanje Zlatne igle Zagreba: Spoj visoke mode i vrhunske glazbe

Od 20 sati Zagrepčanke i Zagrepčani moći će uživati u modnom događanju na otvorenom i pogledati najnovije kolekcije domaćih dizajnera. Svoje kolekcije prikazat će Zoran Aragović (BiteMyStyle), Ivana Jurić design, DNK by Nada Došen, Nit by Ana Žarković, Iva Karačić, Tomislav Kuna (Krojački salon Jura), Mirza Šabić (Muška moda Šabić), PETAR by Lidija Skočibušić, Milena Rogulj, Irena Kani (Salon vjenčanica Ljubav) i Modni salon DORA.

Kolekcije dizajnera za Zlatnu iglu inspirirane su buđenjem prirode i raskoši boja koju donosi proljetno-ljetni period. Ovosezonske kolekcije otkrivaju raskoš izraza, gdje se moda ne nosi, ona se živi. Svaka kolekcija nudi drugačiju emociju, koncept i siluetu, ali zajednička nit vodilja ostaje, autentičnost. Gosti ovogodišnje Igle su Igor Galaš i Ana Kujundžić.

Foto: Udruženje obrtnika grada Zagreba

ZLATNA GENERACIJA MODELA 90-IH PONOVNO ZAJEDNO NA PISTI ZLATNE IGLE

Jedan od noviteta koji su vezani uz svečarsko izdanje je i izlazak na pistu „zlatne generacije“ 90-ih, koja je obilježila Zlatnu iglu krajem prošlog stoljeća. Tako će kolekcije zagrebačkih obrtnika i kreatora nositi Tamara Roglić, Renata Szabo, Ana Krpan, Iris Rajačić, Sandra Žugčić, Mia Šlogar, Livia Butuči i Iris Androšević – Pinjuh te Alen Kulenović, Saša Segedy, Boris Guina i Hrvoje Lindić. Mnogi od njih prve svoje manekenske korake napravili su upravo na Zlatnoj igli.

Iris Androšević-Pinjuh za taj period je vežu jako lijepe uspomene. Bio je to period kad su manekeni imali status i jako puno smo radili.

- Zlatna igla bila je svojevrsna kruna modnih događanja u godini. Svima nam je bio jako važan kasting koji se odvijao uoči revije i to hoćemo li ili nećemo biti izabrani za reviju. Ja sam imala sreću i od prvog dana do kraja svoje karijere nisam propustila nit jednu reviju. Zlatna igla puno mi je značila na početku moje karijere jer je to tada bio presjek najboljih manekena u regiji. Na neki način smo se tu izdvajali kao nekakva postava, koja je kasnije imala i status za dobivanje drugih poslova i angažmana – objasnila je Iris.

Foto: Udruženje obrtnika grada Zagreba

Njihov nastup ima i humanitarnu notu, jer su se svi manekeni odrekli svojih honorara u korist Udruge žena oboljelih i liječenih od raka „SVE za NJU“.

KONCERT NINE BADRIĆ GLAZBENI POKLON ZAGREPČANKAMA I ZAGREPČANIMA

Zlatna igla je dragulj zagrebačkog obrtništva i njegov ponos. Devedeseti rođendan ove modne manifestacije nije mala stvar i treba ga proslaviti. Kako? Pa koncertom naše glazbene dive Nine Badrić. Riječ je o malom glazbenom poklonu zagrebačkih obrtnika svim svojim sugrađanima. U opuštenoj, prijateljskoj atmosferi pod zvjezdanim nebom, očekuju nas prepoznatljivi hitovi koji osvajaju srca, vrhunska vokalna izvedba i bogat zvuk pratećeg sastava. Ovo zajedničko druženje, ispunjeno toplinom, emocijama i notama vrhunske glazbe, savršen je završetak dana u kojem grad slavi kreativnost, obrtničku tradiciju i duh zajedništva. Koncert počinje u 22 sata.

Foto: Udruženje obrtnika grada Zagreba

Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Partneri manifestacije su Raiffeisen Bank, Zagrebački velesajam, Školska knjiga, Schwarzkopf, Jane Iredale, Vincek, Zvona, D rakija, INA i Badel 1862 d.d.. Svoju potporu manifestaciji dali su i Turistička zajednica grada Zagreba, Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Zagreb. Medijski pokrovitelji su Hrvatska radiotelevizija, Večernji list i Story.